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在瓦卡托比 (Wakatobi) 潜水

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瓦卡托比的潜水员与一只友好的绿海龟
瓦卡托比的潜水员与一只友好的绿海龟

新手、爱好者还是狂热者？领导者、追随者还是独行者？无论您的潜水风格如何，瓦卡托比潜水度假村都欢迎您以自己的方式潜水。 

潜水员正在欣赏瓦卡托比众多潜水地点之一的宝藏 (Treasure Chest) 的美景。
潜水员正在欣赏瓦卡托比众多潜水地点之一的宝藏 (Treasure Chest) 的美景。

由于多样化的水下景观和专业且乐于助人的潜水团队的结合，客人永远不会受到千篇一律的潜水体验的束缚，他们可以根据自己的兴趣定制水下体验。这可能意味着在海滩外轻松的浮潜之旅、在最喜欢的照片主题上长时间停留、漂流穿越珊瑚脊，或者在夜幕的掩护下探索风景，感受全新的魅力。

以下仅列举了瓦卡托比 (Wakatobi) 的宾客可以满足沉浸欲望的一些方式。

目录
目录

乐意效劳

瓦卡托比潜水导游为客人提供水下摄影的神奇魔力。
瓦卡托比潜水导游为客人提供水下摄影的神奇魔力。

瓦卡托比潜水队非常自豪能够提供礼宾级潜水服务，为每位潜水员提供适当级别的个人服务。工作人员很乐意处理设备安装、转移和存储的所有细节。但如果您想自己管理装备，也没问题。

导游会提供详尽的潜水前简报，并在每次潜水过程中始终在水中带路、指出独特的发现、保持警惕并在需要时提供帮助。潜水新手会感谢我们的导游提供的额外帮助和个人关注。更有经验的潜水员则被信任负责自己的个人资料。尽管如此，许多人还是选择靠近导游，以利用他们对当地地点的了解以及他们几乎不可思议的发现难以捉摸的海洋生物的能力。

使其多层次

瓦卡托比的潜水员能够充分利用珊瑚礁和墙壁的轮廓，从而获得每次潜水的最大收获。
瓦卡托比的潜水员能够充分利用珊瑚礁和墙壁的轮廓，从而获得每次潜水的最大收获。

潜水电脑使人们能够在潜水点享受更长的潜水时间，人们可以从更深的水下开始，然后在潜水过程中慢慢上升到水面。世界上很少有地方像瓦卡托比一样适合进行多层潜水。许多潜水点的墙壁和陡坡距离水面只有几英尺，超出了休闲潜水的范围。在这些潜水点，配备电脑的潜水员可以创建远远超过一小时的潜水记录，并以珊瑚礁顶部的延长之旅结束。

顺其自然

潜水员沿着陡峭的悬崖边巡航。
潜水员沿着陡峭的悬崖边巡航。

瓦卡托比保留了系泊浮标以防止锚损坏，但许多受欢迎的潜水路线并不在同一点开始和结束，而是以漂流潜水的方式进行。任何正确执行过漂流潜水的人都知道，这可能是一次非常有益的体验。无需导航回到起点，计算空气储备或逆流游泳；你只需踏入水中并沿着珊瑚礁游动即可。 

从岸上探索

跳上瓦卡托比宽敞的潜水船之一，或从度假村码头的尽头进入珊瑚礁潜水，选择权在您手中。
跳上瓦卡托比宽敞的潜水船之一，或从度假村码头的尽头进入珊瑚礁潜水，选择权在您手中。

瓦卡托比的潜水员每天早上、上午和下午都有船出发，因此他们无需等待太久就能进行下一次潜水。但您不必赶船就能享受一次非凡的潜水。

度假村的 House Reef 被誉为世界上最好的岸潜地点之一，您只需从海滩涉水或从度假村码头的尽头进入，即可发现这片传奇的水下地产。该地区的一些最稀有的野生动物就在码头周围被发现，包括幽灵海龙和华丽的幽灵海龙、叶蝎子鱼和幼年乌贼。

两名潜水员沿着墙壁的一侧下潜，探索瓦卡托比的珊瑚礁。
两名潜水员沿着墙壁的一侧下潜，探索瓦卡托比的珊瑚礁。

瓦卡托比的房屋礁 会让各行各业的潜水员都感到满意。远距离爱好者可以沿着墙壁和斜坡探索深海的黑珊瑚；摄影师可以用微距肖像填满存储卡，或利用环境光拍摄令人惊叹的广角全景图。新手和休闲潜水员可以待在礁石顶附近，那里的色彩最绚丽，经常可以看到小丑鱼和清洁站等景象。

如果想体验介于岸潜和船潜之间的潜水体验，游客还可以搭乘瓦卡托比的出租船，它可以将您送至更远的房礁区域，让您沿着墙壁享受风景如画的漂流之旅，回到码头。

抛弃坦克

早上、下午甚至晚上，在瓦卡托比的浅礁浮潜都可以提供无限的机会观赏各种海洋生物，而无需吸收任何额外的氮气。
早上、下午甚至晚上，在瓦卡托比的浅礁浮潜都可以提供无限的机会观赏各种海洋生物，而无需吸收任何额外的氮气。

瓦卡托比拥有众多距离水面一两米的珊瑚礁，是浮潜的首选目的地。度假村潜水船所到之处的大多数地点同样适合浮潜者，潜水者随时欢迎他们登船，并有浮潜向导在下船前提供全面的介绍。这对包括一名潜水员和一名浮潜者的情侣来说是一个特别有吸引力的选择，因为他们可以分享许多相同的水下体验。对于那些在水中待的时间不够的潜水者来说，下午的浮潜可以提供额外的机会让他们将头保持在水下，而不会吸收任何额外的氮气。

夜间移动

天黑后，瓦卡托比的珊瑚礁变得更加活跃，白天处于休眠或隐藏状态的动物会出来觅食或狩猎。章鱼、鱿鱼和鳗鱼从隐藏的缝隙中出来，蝎子鱼变得更加活跃，扁虫也从隐藏的洞穴中出来。
天黑后，瓦卡托比的珊瑚礁变得更加活跃，白天处于休眠或隐藏状态的动物会出来觅食或狩猎。章鱼、鱿鱼和鳗鱼从隐藏的缝隙中出来，蝎子鱼变得更加活跃，扁虫也从隐藏的洞穴中出来。

那些刚开始夜间潜水的人可以在日落后开始夜间潜水，地点是环岛礁熟悉的区域。这样潜水员就可以有时间适应逐渐减弱的环境光，并在完全黑暗之前适应周围的环境。潜水员随时可以找到向导，照亮道路，但也欢迎潜水员自行探索环岛礁。 

黑暗中奇怪的面孔可以以多种形式出现，正如我们在这群条纹鲶鱼中看到的一样。
黑暗中奇怪的面孔可以以多种形式出现，正如我们在这群条纹鲶鱼中看到的一样。

度假村每周还会提供数次夜间乘船潜水，前往该地区最受欢迎的景点。如果想更深入地了解水下情况，客人可以报名参加荧光潜水体验。这项体验使用特殊的紫外线潜水灯，让某些珊瑚和动物发出荧光，相当于水下的黑光海报。

虽然没有多少潜水胜地可以做到这一点，但瓦卡托比是一个功能齐全的循环呼吸器友好型潜水胜地，配有氧气、吸附剂、O2、Dil 和救援气瓶，以及可应要求提供的氦气。
虽然没有多少潜水胜地可以做到这一点，但瓦卡托比是一个功能齐全的循环呼吸器友好型潜水胜地，配有氧气、吸附剂、O2、Dil 和救援气瓶，以及可应要求提供的氦气。

无论您选择以何种方式探索瓦卡托比的珊瑚礁——浅水区还是深水区、白天还是夜晚、原地不动还是沿着珊瑚礁漂流——有一点可以肯定，那就是您不会无事可看、无事可做。也许这也是为什么这么多游客不断回来的原因之一。

询问瓦卡托比之旅 >点击这里 或直接联系他们 办公室@wakatobi.com.

最近更新 水肺潜水员杂志的播客片段
本周播客中，有一篇关于红海当局在 Sea Story 号沉没事件后所作的严厉报道。有几项新纪录，包括在 50 米处拍摄照片和水下步行距离纪录。马来西亚一家潜水度假村的执照已被政府正式吊销。 https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备： https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和https://www.mikesdivestore.com 提供所有必备装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

本周播客中，有一篇关于红海当局在 Sea Story 号沉没事件后所作的严厉报道。有几项新纪录，包括在 50 米处拍摄照片和水下步行距离纪录。马来西亚一家潜水度假村的执照已被政府正式吊销。

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