在瓦卡托比 (Wakatobi) 潜水

新手、爱好者还是狂热者？领导者、追随者还是独行者？无论您的潜水风格如何，瓦卡托比潜水度假村都欢迎您以自己的方式潜水。

潜水员正在欣赏瓦卡托比众多潜水地点之一的宝藏 (Treasure Chest) 的美景。

由于多样化的水下景观和专业且乐于助人的潜水团队的结合，客人永远不会受到千篇一律的潜水体验的束缚，他们可以根据自己的兴趣定制水下体验。这可能意味着在海滩外轻松的浮潜之旅、在最喜欢的照片主题上长时间停留、漂流穿越珊瑚脊，或者在夜幕的掩护下探索风景，感受全新的魅力。

以下仅列举了瓦卡托比 (Wakatobi) 的宾客可以满足沉浸欲望的一些方式。

目录 目录 乐意效劳 使其多层次 顺其自然 从岸上探索 抛弃坦克 夜间移动

乐意效劳

瓦卡托比潜水队非常自豪能够提供礼宾级潜水服务，为每位潜水员提供适当级别的个人服务。工作人员很乐意处理设备安装、转移和存储的所有细节。但如果您想自己管理装备，也没问题。

导游会提供详尽的潜水前简报，并在每次潜水过程中始终在水中带路、指出独特的发现、保持警惕并在需要时提供帮助。潜水新手会感谢我们的导游提供的额外帮助和个人关注。更有经验的潜水员则被信任负责自己的个人资料。尽管如此，许多人还是选择靠近导游，以利用他们对当地地点的了解以及他们几乎不可思议的发现难以捉摸的海洋生物的能力。

使其多层次

潜水电脑使人们能够在潜水点享受更长的潜水时间，人们可以从更深的水下开始，然后在潜水过程中慢慢上升到水面。世界上很少有地方像瓦卡托比一样适合进行多层潜水。许多潜水点的墙壁和陡坡距离水面只有几英尺，超出了休闲潜水的范围。在这些潜水点，配备电脑的潜水员可以创建远远超过一小时的潜水记录，并以珊瑚礁顶部的延长之旅结束。

顺其自然

瓦卡托比保留了系泊浮标以防止锚损坏，但许多受欢迎的潜水路线并不在同一点开始和结束，而是以漂流潜水的方式进行。任何正确执行过漂流潜水的人都知道，这可能是一次非常有益的体验。无需导航回到起点，计算空气储备或逆流游泳；你只需踏入水中并沿着珊瑚礁游动即可。

从岸上探索

瓦卡托比的潜水员每天早上、上午和下午都有船出发，因此他们无需等待太久就能进行下一次潜水。但您不必赶船就能享受一次非凡的潜水。

度假村的 House Reef 被誉为世界上最好的岸潜地点之一，您只需从海滩涉水或从度假村码头的尽头进入，即可发现这片传奇的水下地产。该地区的一些最稀有的野生动物就在码头周围被发现，包括幽灵海龙和华丽的幽灵海龙、叶蝎子鱼和幼年乌贼。

瓦卡托比的房屋礁 会让各行各业的潜水员都感到满意。远距离爱好者可以沿着墙壁和斜坡探索深海的黑珊瑚；摄影师可以用微距肖像填满存储卡，或利用环境光拍摄令人惊叹的广角全景图。新手和休闲潜水员可以待在礁石顶附近，那里的色彩最绚丽，经常可以看到小丑鱼和清洁站等景象。

如果想体验介于岸潜和船潜之间的潜水体验，游客还可以搭乘瓦卡托比的出租船，它可以将您送至更远的房礁区域，让您沿着墙壁享受风景如画的漂流之旅，回到码头。

抛弃坦克

瓦卡托比拥有众多距离水面一两米的珊瑚礁，是浮潜的首选目的地。度假村潜水船所到之处的大多数地点同样适合浮潜者，潜水者随时欢迎他们登船，并有浮潜向导在下船前提供全面的介绍。这对包括一名潜水员和一名浮潜者的情侣来说是一个特别有吸引力的选择，因为他们可以分享许多相同的水下体验。对于那些在水中待的时间不够的潜水者来说，下午的浮潜可以提供额外的机会让他们将头保持在水下，而不会吸收任何额外的氮气。

夜间移动

那些刚开始夜间潜水的人可以在日落后开始夜间潜水，地点是环岛礁熟悉的区域。这样潜水员就可以有时间适应逐渐减弱的环境光，并在完全黑暗之前适应周围的环境。潜水员随时可以找到向导，照亮道路，但也欢迎潜水员自行探索环岛礁。

度假村每周还会提供数次夜间乘船潜水，前往该地区最受欢迎的景点。如果想更深入地了解水下情况，客人可以报名参加荧光潜水体验。这项体验使用特殊的紫外线潜水灯，让某些珊瑚和动物发出荧光，相当于水下的黑光海报。

无论您选择以何种方式探索瓦卡托比的珊瑚礁——浅水区还是深水区、白天还是夜晚、原地不动还是沿着珊瑚礁漂流——有一点可以肯定，那就是您不会无事可看、无事可做。也许这也是为什么这么多游客不断回来的原因之一。

询问瓦卡托比之旅 >点击这里 或直接联系他们 办公室@wakatobi.com.