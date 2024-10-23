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瓦卡托比扩大珊瑚礁保护

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瓦卡托比的几位潜水导游正在协助度假村新聘的海洋生物学家 Julia Mellers 在各个潜水地点收集水样，这些潜水地点的硬珊瑚特别适合 DNA 和化学分析。 - 照片由 Kristian Gaeckle 拍摄|瓦卡托比潜水度假村新聘的海洋生物学家 Julia Mellers。照片由|瓦卡托比潜水度假村新聘的海洋生物学家 Julia Mellers 处理最近一次潜水收集的水样。||瓦卡托比潜水度假村新聘的海洋生物学家 Julia Mellers 在瓦卡托比的其中一处壮丽珊瑚礁中潜水。照片由 Adrienne Gittus 拍摄|几位瓦卡托比的潜水导游现在正在协助 Julia Mellers 在度假村进行珊瑚研究，他们正拿着在瓦卡托比的一处珊瑚礁中收集的水样合影，这些珊瑚礁中的硬珊瑚特别适合 DNA 和化学分析。照片由 Adrienne Gittus 拍摄
瓦卡托比的几位潜水导游正在协助度假村新聘的海洋生物学家 Julia Mellers 在各个潜水地点收集水样，这些潜水地点的硬珊瑚特别适合 DNA 和化学分析。 - 摄影：Kristian Gaeckle|瓦卡托比潜水度假村新聘的海洋生物学家 Julia Mellers。摄影：Adrienne Gittus|||瓦卡托比潜水度假村新聘的海洋生物学家 Julia Mellers 在瓦卡托比的其中一处壮丽珊瑚礁中潜水。摄影：Adrienne Gittus|瓦卡托比的几位潜水导游目前正在协助 Julia Mellers 在度假村进行珊瑚研究，他们正与在瓦卡托比的一处珊瑚礁中收集的水样合影，这些珊瑚礁中的硬珊瑚特别适合 DNA 和化学分析。摄影：Adrienne Gittus
瓦卡托比潜水度假村 通过新的珊瑚礁健康评估计划和聘请内部海洋生物学家朱莉娅·梅勒斯 (Julia Mellers)，扩大了其对珊瑚礁保护和修复的长期承诺。

朱莉娅与瓦卡托比家族一起启动了一项持续项目，旨在测量、监测和评估度假村私人海洋保护区内的珊瑚礁健康状况。

瓦卡托比潜水度假村新聘的海洋生物学家 Julia Mellers 正在为珊瑚礁健康评估项目拍摄软珊瑚。照片由 Adrienne Gittus 拍摄
瓦卡托比潜水度假村新聘的海洋生物学家 Julia Mellers 正在为珊瑚礁健康评估项目拍摄软珊瑚。 拍照 作者：Adrienne Gittus

珊瑚礁健康评估计划采用一套定制的现代成像和数据分析技术，全面显示珊瑚礁生态系统的状况。”我们利用最新的生态理论、技术和人工智能开发了一种新颖的方案，可以有效、稳健地测量珊瑚礁的健康状况，”朱莉娅说。“这将使我们能够监测瓦​​卡托比珊瑚礁在整个保护区内的状况，而无需大量转移保护珊瑚礁的资源。=

该过程将水下记录与使用机器学习模型的数据分析相结合，以测量珊瑚礁的健康状况。不在岛上时，她将研究珊瑚礁评估的新方法和新想法，并帮助宣传瓦卡托比的科学倡议。  

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朱莉娅和潜水队也已经开始对珊瑚礁进行环境DNA调查。”这包括在珊瑚礁附近不同深度采集海水样本，并对其进行过滤，以捕获生物体脱落到水中的环境 DNA (eDNA)”朱莉娅解释道。“这些样本现在被放在实验室里，在那里，DNA 被用探针标记并测序，以确定周围有哪些物种。使用这种技术，我们应该能够从一升海水中检测出数百种物种。这是一个非常酷的过程

朱莉娅在牛津大学主修生物学，并在澳大利亚海洋科学研究所联合攻读硕士学位。她一生热衷于航海，也是一名狂热的潜水员。“我之所以选择海洋生物学，是因为我认为这项研究是连接人类与地球的有力工具，“ 她说。 “在这样一个充满活力的团队中工作意味着我们取得了快速的进步。瓦卡托比团队也被证明是了解当地生态系统的宝贵知识来源。

朱莉娅进一步补充道， “能够在百米范围内从图书馆走到笔记本电脑再到珊瑚礁，这是产生新想法并尝试它们的完美秘诀。与思想开放、热衷于尝试新方法并从不同角度看待事物的创新者一起工作真是令人兴奋。=

如果可能的话，瓦卡托比的导游还会协助 Julia 在瓦卡托比珊瑚礁上采集 eDNA 水样，那里的硬珊瑚特别多。照片由 Adrienne Gittus 拍摄
如果可能的话，瓦卡托比的导游还会协助朱莉娅在瓦卡托布礁上采集 eDNA 水样，因为那里的硬珊瑚特别茂盛。 拍照 作者：Adrienne Gittus

瓦卡托比的合作珊瑚礁保护计划被广泛认为是自给自足、以社区为基础的资源保护方面的一项开创性举措。这项计划由瓦卡托比度假村的创始人发起，旨在提供一种积极主动的方式来保护珊瑚礁和海洋资源。度假村客人产生的部分收入将与当地社区分享，以维持和支持可持续的生活方式，促进对珊瑚礁生态系统的管理和尊重。

Julia Mellers，摄影：Adrienne Gittus
瓦卡托比潜水度假村的新任内部海洋生物学家朱莉娅·梅勒斯 (Julia Mellers)。 拍照 作者：Adrienne Gittus

朱莉娅还在寻找将更多科学融入瓦卡托比潜水体验的方法。”你知道的越多，你注意到的越多，“ 她说， ”还有什么地方比瓦卡托比更适合了解珊瑚礁生物多样性和监护权呢？“在度假村的第一个月，朱莉娅介绍了一个关于使用人工智能进行海洋监测的项目；她还为想要在住宿期间参与的青少年定制了瓦卡托比海洋生物和保护课程。 

瓦卡托比度假村位于印度尼西亚苏拉威西岛东南部的一个小岛上。宾客可享受礼宾潜水和浮潜服务，并可独家进入受保护的海洋保护区内的 40 多个景点，同时还可享受五星级服务、精致餐饮、水疗服务和从巴厘岛直飞的包机航班。

欲了解更多信息，请访问瓦卡托比海洋生物页面 https://www.wakatobi.com/scuba-diving/marine-life/ 以及他们的博客网站 Wakatobi Flow/ https://blog.wakatobi.com/category/research-and-conservation/

如需咨询度假村事宜，请发送电子邮件至 办公室@wakatobi.com 或者点击此处 https://www.wakatobi.com/prices-booking/booking-trip-enquiry/)

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