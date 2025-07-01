瓦卡托比的素食主义者

见见瓦卡托比珊瑚礁中一些选择植物性饮食的素食主义者。

瓦卡托比的水下景观看似平静，但实际上，这是一个鱼吃鱼的世界，几乎所有游泳的生物都是猎人和猎物。除了这些残忍的食肉动物和杂食动物之外，还有少数生物不会捕食邻居，而是用一种或另一种水生植物来满足自己的胃口。这些海洋素食者在海洋环境中占据着相对较小但至关重要的生态位，因为它们的食草习惯可以防止藻类过度生长在珊瑚礁上，并有助于保持海草床整洁而充满活力。这些食草动物在瓦卡托比度假村周围的每个潜水点都有，所以让我们来认识一下该地区一些更有趣的海底素食者吧。

从我的草坪上离开

雀鲷

雀鲷科的一些成员不仅在瓦卡托比的珊瑚礁上觅食，还会养殖它们。这些水生农耕动物会占据一片珊瑚，开始创造自己的藻类群。它们通过反复咬活珊瑚组织来制造骨骼病变，然后由丝状藻类定植。就像郊区居民捍卫自己珍贵的草坪一样，雀鲷具有很强的领地意识，当闯入者闯入藻类群时，它们会变得非常具有攻击性。一旦雀鲷建立了花园，它就会在家附近过着孤独的生活，大部分时间都在半平方米或更小的领地内度过。偶尔，雀鲷会到更广阔的世界探险。它们通常会在离家几米的范围内快速游动，以便在花园外快速进食，而只有在交配或寻找更有希望的生长地点时，它们才会长时间离开。雀鲷的吞食息肉习性确实会对珊瑚造成一些伤害。但是，当生态系统处于平衡状态时，有很多捕食者，如蜥蜴鱼、小杰克鱼、石斑鱼和躄鱼，会捕食雀鲷，从而控制雀鲷的数量。这也是为什么保护珊瑚礁和维持海洋禁捕区以确保自然秩序如此重要的原因之一。

小心这只兔子

兔鱼

不难看出兔子鱼的名字由来。细长的鼻子、大大的眼睛和长满精致牙齿的小嘴巴，让人联想到田野和森林中长耳的哺乳动物。就像它们的陆生同名鱼一样，兔子鱼在太阳升起时从隐蔽的角落出来，平静地吃着浅水湾和珊瑚礁中生长的各种藻类。瓦卡托比周围的水域中发现了 29 种已知的兔子鱼，有些可以长到半米长。大多数兔子鱼喜欢橄榄色或棕色，身体和尾巴上有黄色、黑色和白色斑纹。有些品种有黑色条纹，从嘴到头顶呈对角线状延伸，遮住眼睛。这些被称为狐狸面兔子鱼。幼鱼经常成群结队，但随着它们的成熟，兔子鱼会配对，并被认为会终生交配。虽然兔子鱼在吃草时似乎很容易受到捕食者的攻击，但它们确实有一些生存技巧。第一道防线是能够迅速改变颜色，将它们明亮的标记和条纹变成类似于军事伪装的暗淡斑点图案。兔子鱼在受到威胁或晚上睡觉时会呈现这种图案以融入周围环境。如果隐藏不起作用，真正的威慑力是一排有毒的、像脊柱一样的 鳍 可以饲养以阻止攻击。兔鱼生性不具攻击性，但如果需要，它们会用毒刺攻击攻击者。

名人目击

调色板刺尾鱼 (Paracanthurus hepatus)

你一看到它就会认出它。黄色的尾巴和黄色的胸鳍 鳍；小巧的撅嘴；蓝色和靛蓝色的双色身体。你找到了多莉。更准确地说，是 Paracanthurus hepatus，尽管这种刺尾鱼科的成员有足够多的俗名，足以让人失忆。请继续使用皇家蓝刺尾鱼，以避免与全蓝色的加勒比表亲混淆，后者缺乏获得皇家称号所需的额外颜色。这些鱼是群居动物，通常成对或成群出现，其中可能包括其他种类的刺尾鱼。幼鱼更有可能成群游动，因为它们在水柱中搜寻浮游生物。只是不要指望看到小多莉，因为幼鱼实际上是亮黄色，带有蓝色斑点。随着它们成熟并采用其标志性的颜色图案，皇家蓝刺尾鱼也喜欢上了藻类，并成为珊瑚礁清洁队的重要成员。与其他刺尾鱼一样，它们长着有毒的、锋利的刺，让潜在的捕食者有理由停下来。如果这招不管用，帝王蟹可能会侧卧并保持不动，直到威胁过去，以此来装死。如果你够幸运的话，你可能会看到一对雄帝王蟹在水下进行剑斗，用它们的尾刺来解决领土争端。

修剪草坪

瓦卡托比的珊瑚礁上经常能看到绿海龟，您经常会在靠近海滩的草床中看到幼龟。幼龟在出生后的几个月里会啃食海绵、螃蟹和蠕虫，但随着它们的成长，它们会转而啃食藻类和海草。如果您走进海草草甸，您可能会发现绿海龟正在啃食植物。这是件好事，因为它们的啃食对植物有益而非有害。海龟不会只咬一口草，它们会专注于叶片中较年轻、营养较丰富的部分，而较老、营养较差的顶端部分则会被咬掉，任其自由漂浮并漂走。这种密集的啃食会促进新生长。研究表明，当海龟啃食时，它们会显著提高草床的生产力和营养含量。没有海龟，草床就会遭殃。植物会过度生长，并在海底形成腐烂物质，阻止营养物质到达根部，并促进黏菌的生长。

为晴天存钱

太阳能驱动的裸鳃类动物，Aeolidiidae 科

名字说明了一切。吸食汁液的海蛞蝓用它们特殊的牙齿从藻类中吸出汁液。大多数时候，它们只是消化饲料中的细胞内容物，但它们也具有动物界独一无二的能力。某些无壳的囊舌藻科成员能够将藻类的活叶绿体转移到自己的身体里，并让这些光合化合物存活数周甚至数月。这些海蛞蝓能够激活储存的叶绿体，并真正利用阳光为自己提供食物。能够做到这一点的物种通常有 翼类似附肢的生物在太阳能模式下会张开以收集更多阳光。科学家们仍在努力弄清这种看似简单的蛞蝓如何进行复杂的基因转移，即所谓的“偷取回生”。他们所知道的是，蛞蝓宁愿继续吸食藻类，只有当其他食物来源枯竭时才会恢复光合作用。正如你对偶尔享受日光浴的动物所期望的那样，吸食汁液的蛞蝓通常生活在相对较浅的水中。

可疑人物

星斑鳚 (Salarias ramosus)

如果苏斯博士是一名潜水员，他一定会喜欢星光鱼。如果你在瓦卡托比潜水点的珊瑚或岩石露头上发现这些色彩鲜艳的小家伙，你就会明白为什么。斑点、前额上方天线状的茎、富有表现力和突出的眼睛都是漫画家会欣赏的特征。当这种小鱼张大嘴巴摆出看似困惑的姿势时，你就会发现这是一个值得观察的对象。很有可能，星光鱼也会回头看，它的眼睛在扫描珊瑚礁时会独立移动。这些鱼有时会长时间保持静止，紧紧地靠在某种保护罩上。然后，突然间，它们可能会像吃了过量糖分的过度活跃的学龄前儿童一样开始飞来飞去。这种注意力缺陷障碍型行为是许多鱼的特征，但星光鱼是最令人赏心悦目的一种，因为它还可能经历一系列显著的颜色和图案变化。进食时，星斑鳚会用梳状牙齿从岩石和珊瑚上刮下藻类碎片。这种进食方式为它赢得了“星斑割草机鳚”的绰号。

这些素食者只是瓦卡托比珊瑚礁中一些独特而有趣的生物。还有更多引人入胜的故事等待着你，我们希望在不久的将来你有机会亲自认识我们的一些素食者。

请通过 office@wakatobi.com 联系我们，或填写快速行程查询表格 wakatobi.com.

瓦卡托比潜水度假村

访问我们的 Facebook 页面 – 瓦卡托比潜水度假村.

Wakatobi.com