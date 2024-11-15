Dauin 不那么宏观的生活

位于菲律宾维萨亚斯地区内格罗斯岛上的道因小镇一直以来都是著名的动物观赏和淤泥潜水圣地，但让许多前往道因的潜水员感到惊讶的是，这里竟然有许多体型巨大的生物将这个微观天堂作为自己的家园。

当狂热的摄影师在珊瑚礁和沙地中搜寻稀有物种时，绿海龟 (Chelonia mydas) 正在不远处愉快地吃着丰富的海草。成年绿海龟体重在 240 至 420 磅（110 – 190 公斤）之间，很难错过它们！

附近的阿波岛是受国家保护的海洋保护区，观赏海龟是一项深受浮潜者和潜水者喜爱的生态旅游活动。一些海龟已经习惯了游泳者和潜水者，似乎对他们的存在毫不在意。菲律宾大型海洋脊椎动物研究所 (LAMAVE) 于 2016 年进行的调查显示，绿海龟种群数量健康，还有一大群极度濒危的玳瑁 (Eretmochelys imbricata) 。

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受到 LAMAVE 工作的启发，并在内格罗斯东方潜水协会 (NOrDA) 成员（例如 AivyMaes 潜水度假村、Silver Reef 潜水度假村、Azure 潜水度假村和 Sea Explorers Dauin）的支持下，今年启动了一项项目，对 13 公里长的 Dauin 海岸线进行调查，以了解更多有关当地海龟种群的信息。

由 PADI Aware 的社区资助、PADI 五星级度假村 Mike's Dauin Beach Resort 牵头的 Pawikan 项目（菲律宾语意为“海龟”）正在编制一份海龟目录，就像一本高中年鉴，以便识别个体。通过来访潜水员和当地导游提交的照片以及大量专门调查，Dauin 海龟未被报道的生活开始被揭露。

海龟的“脸”上覆盖着鳞片，也就是所谓的盾片，它们形成的图案不仅是每只海龟独有的，而且几十年来都保持不变，就像我们的指纹一样。这种非侵入性识别方法已被证明可以成功追踪许多其他海洋物种，如鲸鲨和蝠鲼，而无需捕获和释放标记程序或昂贵的卫星跟踪技术。如果海龟在目录图片中无法立即被识别，使用模式匹配软件也有助于识别。所有收集到的数据都将输入由 LAMAVE 整理的国家海龟目录，以便将目击数据与其他国家的数据汇集在一起​​，帮助绘制远距离迁徙模式的图片。

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通过该项目的社交媒体页面，任何人都可以提交在道因遇到的海龟的图片或视频，并得到团队的快速回复，了解他们刚刚和谁一起在海里度过了时光。如果海龟不在档案中，就像已经发生过很多次的那样，那么幸运的潜水员可以给他们的新发现起个名字（欢迎奥蒂斯和爱丽丝！）

了解哪只海龟属于哪只海龟有助于绘制它们的种群图，关注它们的健康状况，并观察它们的行为。例如，你可能会惊讶地发现，对于一种需要迁徙数百甚至数千公里才能到达交配和筑巢海滩的动物来说，绿海龟喜欢在一个非常明确的地方停留数月甚至数年，几乎从不与仅几百米外的邻居混在一起。

这使得识别变得稍微容易一些，因为迄今为止，已编入目录的海龟数量已达到数百只。它还显示了海龟的稳定聚集地，这有助于为当地环境规划提供信息，并能够引导浮潜者、自由潜水者和潜水员到最佳地点与这些温和的巨兽相处。

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随着你与它们相处的次数增多，它们的性格也会逐渐显现出来。一些最大的成年海马非常冷静，允许近距离接触，有一次甚至有机会取下嵌在它们鳍上的小鱼钩。其他海马一看到你就会逃跑，而且它们的速度非常快，即使你用迷你 DPV 试图跟上它们！

Pawikan 项目已经引起了人们对菲律宾其他地区海龟种群的更多了解。Dauin 的邻镇 Zamboangita 已经在恰如其名的海龟岛上观察到了海龟筑巢的现象，这在这一带的海岸上非常罕见，而附近的潜水点 Moalboal 正在开展自己的公民科学海龟项目。我们越了解这些领头羊物种在哪里休息、觅食和筑巢，我们就越能够保护它们的栖息地，并继续享受与这些深受喜爱的生物的神奇邂逅。

对于任何潜水的人来说都是好消息 道因 最有趣的是，海龟一年 365 天都在那里，似乎不受季节影响。因此，在无法找到您希望看到的特殊生物的罕见情况下，您可以指望这些本地生物中的一个或多个出现 - 尽管您可能无法用微距镜头将它们放入画面中！

银礁潜水度假村

银礁 提供由专业摄影师提供的代客摄影师服务，这些摄影师对摄影器材及其在潜水前和潜水期间的使用非常了解。目标是一起浮出水面，有时使用水下推进器作为摄影师面对水流和其他挑战的“随叫随到”的出租车服务。

艾维梅斯潜水度假村

艾维梅斯潜水度假村 位于道因海滩中心，地理位置独特，步行即可到达道因三个最佳潜水地点，这些地点一直位列世界十大淤泥潜水地点之列。我们经过专业培训的观察员将帮助您找到完美的微距或广角镜头。从阿波岛乘船仅需 35 分钟即可到达，我们提供世界一流的潜水体验。

海上探险者

Sea Explorers 成立于 1989 年，是维萨亚斯群岛的先锋潜水中心。我们提供世界一流的潜水体验，包括华丽的乌贼、拟态章鱼、安汶鲉鱼和马拉帕斯卡岛的神秘长尾鲨。探索 Dauin 和 Sipalay，观赏更多令人惊叹的海洋生物。我们经验丰富的菲律宾潜水长将确保您拥有难忘的潜水体验。探索菲律宾 — 微笑潜水。

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这款 Azure 潜水度假村 愿景是提供世界一流的服务，并最终在潜水行业取得卓越成就。Azure 是菲律宾精神的精髓——温暖如其私人海滩诱人的蓝色海水；优雅如微风中摇曳的棕榈叶。度假村是 Dauin 致力于实现梦想潜水的目的地的活生生的证明。

麦克海滩度假村