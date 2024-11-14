水肺潜水员最大的在线资源
搜索
关闭此搜索框。

Meridian Adventure Dive Resort 背后的冷静力量

在 Google 新闻上关注我们
订阅我们的每周通讯
Meridian Adventure Dive Resort 背后的冷静力量

见见克里希纳：子午线探险潜水度假村背后的平静力量

每一次令人难忘的海岛度假的核心都是幕后团队，以确保每个细节都完美无缺。在 Meridian Adventure Dive Resort，总经理 Krishna 自 2017 年以来一直是顺利航行的关键。他的奉献精神和领导能力不仅让您在拉贾安帕特的逗留令人难忘，而且从头到尾都无缝衔接。

Krishna 来自繁华的首都雅加达，他给人一种资深专业人士的沉稳气质。他沉着冷静的举止和精准的组织能力有助于在度假村营造和谐的环境，让每位客人都感到轻松自在，并得到周到的照顾。

克里希纳 GM 2
Meridian Adventure Dive Resort 2 背后的平静力量

Krishna 与 Meridian Adventure Dive Resort 的合作始于一个清晰的愿景：为客人提供从入住到最终潜水的流畅非凡体验。他对细节的关注确保度假村的每个方面（从住宿到潜水计划）都井然有序。无论您是探索拉贾安帕特海洋奇观的经验丰富的潜水员，还是享受岛屿宁静之美的人士，Krishna 和他的团队都能确保您的体验非同凡响。

多年来，克里希纳在塑造度假村卓越声誉方面发挥了关键作用。他的领导能力和对高标准的承诺确保了度假村的顺利运营，并营造了一种热情的氛围，让客人年复一年地回来。

Krishna 体现了 Meridian Adventure Dive Resort 的精神——冒险与放松相结合，每位客人都感觉像家人一样。Krishna 冷静应对挑战，并始终致力于让客人满意，这是度假村住宿真正令人难忘的关键原因之一。

下次你进来 拉贾安帕向克里希纳 (Krishna) 问好，他悄悄地策划了您岛屿之旅背后的魔法！

关于 Meridian Adventure Dive Resort：位于风景秀丽的印度尼西亚拉贾安帕特， 子午线探险潜水 是 PADI 五星级生态度假村

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
@adefrutos63 #askmark 当你上一次潜水由于空气短缺而压力很大时，你如何处理后续潜水？ #scuba #scubadiving #scubadiver 链接 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM： https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

@adefrutos63
#askmark 当你上一次潜水因空气短缺而压力很大时，如何处理后续潜水？
#水肺 #scubadiving #scubadiver


成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join
装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42ODgwQ0RBNTY1OTRERDQy

潜水失败后如何重返水中？#AskMark #scuba

Scuba.com 网站链接：https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER： https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。 本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训。 本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。 00:00 介绍 01:19 Scuba.com 02:13 开箱 03:51 规格 09:40 评论

Scuba.com 网站链接：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz


成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join
装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。
00：00简介
01:19 潜水网
02:13 拆箱
03:51 规格
09:40 回顾

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

OrcaTorch D630 V2.0 脐带火炬评测#开箱#评测

本周播客中，菲律宾的专业潜水导游陷入困境，因为有人举报一些导游收受报酬在珊瑚上刻名字，当局因此将悬赏金额翻了四倍，以征集有关罪犯的信息。LL cool J 最近告诉《卫报》，深蓝之海中的机械鲨鱼差点淹死他。一位前海军潜水员决定成为第一个仰卧横渡英吉利海峡的人。 https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

本周播客中，菲律宾的专业潜水导游陷入困境，因为有人举报一些导游收受报酬在珊瑚上刻名字，当局因此将悬赏金额翻了四倍，以征集有关罪犯的信息。LL cool J 最近告诉《卫报》，深蓝之海中的机械鲨鱼差点淹死他。一位前海军潜水员决定成为第一个仰卧横渡英吉利海峡的人。



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join
装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

导游为涂鸦珊瑚付钱#scuba #news #podcast

订阅

让我们保持联系！

获取所有 Divernet 新闻和文章的每周综述 潜水面具
我们不是垃圾邮件！ 阅读我们的 私隐政策 获取更多信息。

订阅
通知
客人

0 评论
最投票
最新 最老的
内联反馈
查看所有评论
最新评论
拉斐尔·诺维塞蒂亚: 如何正确运输水肺气瓶
尤金: 4名潜水员被吸入管道后死亡
丹尼尔·皮尔: 潜水时你的耳朵有问题吗？这可能就是问题所在。
史蒂夫·法勒: 本·富兰克林的黑色舰队
巴德·塞尔斯: 大湖幽灵船（第二部分）
最新资讯
沉船潜水员向加拿大两侧的二战飞行员致敬 沉船潜水员向加拿大两侧的二战飞行员致敬
海岸警卫队引导潜水船寻找失踪潜水员 海岸警卫队引导潜水船寻找失踪潜水员
潜水员清理幽灵养鱼者留下的残骸 潜水员清理幽灵养鱼者留下的残骸
20 年庆祝魔幻岛潜水度假村成立 2025 周年 20 年庆祝魔幻岛潜水度假村成立 2025 周年
时光倒流：逆向衰老的水母 时光倒流：逆向衰老的水母
当地人 16 年的抗争终于获得了 MPA 的回报 当地人 16 年的抗争终于获得了 MPA 的回报

联系方式

Facebook X-推特 Instagram Youtube 线

本网站上未注明出处的图片版权归摄影师所有。
联系潜水员杂志 了解详情。

Facebook X-推特 Instagram Youtube 线

版权所有2024年 洛克传媒有限公司 版权所有。