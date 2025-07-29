巴布亚30年旅游业可持续发展的经验教训

在这个充斥着快速解决方案和短暂趋势的世界里，巴布亚潜水度假村花了三十年的时间证明，真正的可持续发展需要时间和根基。

巴布亚的鲜活遗产

巴布亚可持续旅游的故事并非始于流行语或认证。它始于一艘船、一位荷兰探险家和一个后来被称为拉贾安帕特的偏远岛链。

马克斯·阿默尔（Max Ammer）于1990世纪XNUMX年代初来乍到，当时这里几乎寸草不生。他眼中的并非盈利机会，而是一种守护的使命。

这一愿景为巴布亚潜水度假村奠定了基础，该度假村是世界上最丰富的海洋生态系统之一的可持续旅游、保护和社区赋权的先驱。

如何从零开始构建可持续发展

最初的几年并不容易。那里没有基础设施，也没有在珊瑚三角区丹皮尔海峡中心地带建立生态度假村的样板。

马克斯和他的团队拥有的是耐心，并且坚信可持续发展始于对当地巴布亚社区的尊重。

巴布亚潜水度假村从一开始就拒绝大众旅游。其重点是利用当地材料进行小规模开发，最大程度地减少有害影响，并向世世代代和谐生活在这些岛屿上的人们学习。

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可持续性：发现问题并提供解决方案

巴布亚潜水度假村的可持续发展从来不意味着减少危害，而意味着多做善事。

这些度假村逐渐发展成为修复和教育的中心。拉贾安帕特研究与保护中心（区域资源协调委员会)，一家与度假村合作成立的独立非营利组织。

RARCC 赋能拉贾安帕特人民领导保护工作。从珊瑚修复和系泊浮标到海洋科学和青少年教育，旅游业资助行动，并以数据驱动解决方案。

10 年，RARCC 将迎来成立 2025 周年，其核心思想依然是：可持续性必须是地方性的、系统的、长期的。

社区如何创造保护

巴布亚潜水度假村的核心是对社区的承诺。从一开始，Max就坚持聘用和培训巴布亚员工——这并非出于姿态，而是一项基础。

许多资深潜水向导、船长、工程师和导师最初都接受过少量正规教育。如今，他们已成为自信的领导者，指导着下一代。

一项旗舰举措是潜水培训项目，该项目为当地巴布亚人颁发PADI潜水指导证书。通过消除经济和准入障碍，度假村创造了长期的潜水职业，确保拉贾安帕特群岛珊瑚礁的守护者也是这里的居民。

在陆地上，传奇导游 Pak Niko（我们合作了 30 多年）带领观鸟之旅，带您观赏天堂鸟。他的知识和文化故事传承了传统，丰富了游客的体验。

在拉贾安帕特，缺乏地方领导的可持续发展只是一句口号。但一旦扎根于目标，它就会成为一场运动。

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创新源于需要

在偏远的巴布亚开展业务带来了诸多挑战：物流、食品、垃圾处理、能源。但这些挑战也激发了创新。

皮划艇保护 为快艇提供低影响的替代方案，将客人与当地人拥有的寄宿家庭连接起来。

同生农林业计划 致力于重新造林受损的草原，为周围的当地村庄带来营养和可持续的耕作方法。

废水花园 自然处理灰水，保护珊瑚礁。

SEACAM中心 在索里多湾转弯处 水下摄影 通过实践研讨会进行宣传。

这些解决方案并不是从国外引进的，而是出于需要、尝试以及拒绝在道德上妥协。

行业仍存在哪些错误

生态旅游已成为一种营销策略。巴布亚潜水度假村深知，真正的可持续发展缓慢、昂贵，而且往往令人不适。

从一开始，马克斯就知道自己无法独自完成这一切。巴布亚潜水度假村与当地巴布亚人民合作，发现问题，并提供绿色环保的长期解决方案，帮助并赋能当地社区，造福子孙后代。

成果显而易见：珊瑚礁欣欣向荣、社区充满活力、游客离开时倍感责任感。

拉贾安帕特群岛面临气候变化和珊瑚白化问题，可持续旅游业比以往任何时候都更加重要。它支持科学研究，在采掘业之外创造就业机会，并邀请游客参与到解决方案中来。

因为没有健康的珊瑚礁就没有旅游业；没有强大的社区就没有保护的未来。

拍照 图片来源：Don Silcock 和 Renee Capozzola