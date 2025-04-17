毛里求斯海草草甸苗圃

毛里求斯安娜希塔四季度假酒店率先在海草草甸苗圃开展海洋保护工作

毛里求斯Anahita的四季度假村 宣布将成为印度洋首个在其餐饮设施附近，在巴拉乔伊斯（Barachois）开发海草苗圃的度假村。巴拉乔伊斯是一处深达一米（40英寸）的咸水水域，目前栖息着200多条食草和杂食鱼类。这项计划是“蓝碳生态系统项目：蓝碳生态系统修复”的一部分，该项目目前由……领导。 奥德赛基金会是一家在毛里求斯开展海洋保护项目的当地信托机构。

该项目是 印度海洋生物多样性商业基金会 (FBBOI) 在下面 瓦鲁那计划，由 专长 法国 并由法国政府资助 法国发展署 (AFD)，并与 持久发展协会, 态度基金会以及 Fondation Solidarité Eclosia——这些组织在印度洋和世界各地开展保护项目。

里克-欧内斯特·博尼尔度假村海洋环境经理解释说：“海草苗圃是一个试点项目，旨在恢复度假村周边海域的海草草甸。移植的海草和种子都将从野外采集，用于在度假村的巴拉舒瓦（Barachois）地区创建海草苗圃。”

种子将在Odysseo实验室进行发芽，然后幼苗将被移植到度假村的Barachois直至成熟。我们希望培育出健康的海草，用于修复海草草甸，为鱼类、海龟、海马、鳐鱼等海洋生物创造健康的栖息地。

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在对度假村自身的巴拉乔斯水质和沉积物进行广泛调查后，数据显示，该度假村为某些海草物种（如 Syringodium isoetifolium 和 Halodule uninervis）提供了良好的生存环境。

Odysseo基金会经理、策展人兼教育主管Bernardo Nascimento表示：“我们非常荣幸能与四季酒店集团合作，参与这个项目，尤其是在海草苗圃项目上。据我们所知，这将是印度洋首次建立海草苗圃，标志着海草修复工作迈出了重要一步。”

这些生态系统为人类提供必不可少的服务，因为它们是高效的碳汇，对于应对全球变暖至关重要；它们是重要的鱼类苗圃，它们的消失将威胁到许多作为海洋生物和岛屿国家（如毛里求斯）重要食物来源的物种。”

就四季酒店打造的苗圃而言，一支由研究人员和海洋生物学家组成的团队将从野外采集种子，并送至奥德赛实验室。之后，这些种子将被赋予最佳的物理参数，例如光照、盐度、沉积物和温度，以促进其发芽。待这些海草长到足够强壮后，它们将被移植到度假村的巴拉乔斯（Barachois）种植。

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项目经理Shane Sunassee表示：“蓝碳生态系统包括红树林和海草等沿海栖息地，在缓解气候变化方面发挥着至关重要的作用。海草不仅可以捕获和储存碳，还能提供诸如保护海岸线、改善水质、支持生物多样性以及维持当地经济等重要服务。为了保护这些宝贵的生态系统，必须注重保护工作、可持续的管理实践以及退化栖息地的恢复，确保这些自然资源能够持续缓解气候变化，并带来广泛的生态和经济效益。”

马丁·戴尔总经理表示：“我们非常自豪能够参与这样的项目，更自豪能够成为毛里求斯海洋保护领域的先锋。我们正在为提升度假村周边海洋生物多样性的长期解决方案做出贡献。”

我们的宾客将有机会亲眼目睹科学家们在移植过程中的精彩工作，并在海草草甸浮潜时亲眼目睹印度洋色彩缤纷、生机勃勃的海洋生物。海草草甸可以增加发现海龟、鱼类、鳐鱼以及我们著名的海马的机会，因为这里是它们已知的健康栖息地。对于那些想要了解更多信息的宾客，里克将提供巴拉乔瓦群岛的导览游，讲解该项目背后的科学原理以及海草草甸对海洋的益处。

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海草苗圃项目是四季酒店宾客在度假村参与当地环境活动的众多方式之一。里克拥有八年的现场保护经验，并充满热情地投入到工作中。宾客们受邀参加他的度假村自然漫步活动，在那里，他会讲解度假村的动植物，并辨别鸟类的声音和花卉的种类。另一项备受宾客喜爱的活动是海马浮潜，里克带领浮潜者潜入被红树林环绕的泻湖，追寻这些珍稀、微小而美丽的生物。这些保护举措体现了度假村致力于为当地环境和社区带来积极影响的承诺。