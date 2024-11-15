四王群岛潜水地点当地指南

拉贾安帕特潜水地点本地指南 # Yenkoranu 礁

Yenkoranu 礁位于拉贾安帕特岛克里岛的 Yenkoranu 村附近，是一处绝佳的潜水胜地，适合从浮潜爱好者、初学者到经验丰富的专业人士的各种人群。这处倾斜的礁石潜水区以大型远洋物种和小型海洋生物的结合而闻名，是水下探险的迷人胜地。

类型：斜坡礁

深度：3m至30m

水温：29/30°C

潜水员等级：适合浮潜者、初学者和经验丰富的潜水员

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Yenkoranu 码头的斜坡始于 3 米的浅水区，是初学者或想要浮潜的人的理想起点。随着您下潜，珊瑚礁逐渐倾斜至最大深度约 25 至 30 米，为各种技能水平的潜水者提供易于操作的潜水条件。Yenkoranu 的海水始终温暖，平均温度为 29-30°C，可确保您全年舒适地潜水。

Yenkoranu 礁石的一大亮点是它靠近村庄码头，吸引了各种海洋生物。潜水者可以看到许多黑鳍和白鳍礁鲨游弋，尤其是在斜坡较深的部分。这些优雅的捕食者是常见的景象，让初学者和经验丰富的潜水者都感到兴奋不已。

绿海龟也是此地的常客。人们经常看到绿海龟啃食珊瑚礁周围的硬珊瑚，它们与附近巡游的鲨鱼形成鲜明对比。它们动作缓慢、从容，是水下摄影师的最爱。

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对于那些幸运的人来说，Yenkoranu 还有机会与在蓝色天空中滑翔的鹰鳐偶遇，尤其是在能见度较高的日子。这些雄伟的生物并不常见，但当它们出现时，会成为令人难忘的景象。

是什么让 Yenkoranu 礁 特别吸引人的是，您可以在一次潜水中看到各种各样的生物。虽然黑鳍鲨和白鳍鲨带来了更多巨型海洋生物的刺激，但潜水员和浮潜者也可以看到栖息在珊瑚礁中的小生物。成群的色彩斑斓的珊瑚鱼在珊瑚群周围游动，细心的观察者可能会发现裸鳃类动物和其他隐藏在珊瑚中的迷人大型生物。

延科拉努岛独特的坡度和种类繁多的海洋生物使其成为不同经验水平的潜水员的理想场所。初学者可以享受浅水区的安全，同时还能遇到种类繁多的海洋生物。同时，经验丰富的潜水员可以潜入更深的水域探索更大的鱼类物种，偶尔还能看到鹰鳐。浮潜者可以欣赏珊瑚礁的美丽，漂浮在充满生机的浅水珊瑚花园之上。

关于 Meridian Adventure Dive Resort：位于风景秀丽的印度尼西亚拉贾安帕特， 子午线探险潜水 是 PADI 五星级生态度假村