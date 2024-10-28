小鱼身上的假眼睛
的水域 Wakatobi 是视觉误导的大师。双斑信号虾虎鱼经常被发现在珊瑚礁沙质海床中寻找食物。然而，匆匆一瞥可能并不会发现它们的存在，因为它们两侧的一对独特斑点营造出大眼睛的错觉，也许属于觅食的甲壳类动物。因此这种鱼有另一个名字：蟹眼虾虎鱼。这种视觉错觉可以让潜在的捕食者在追逐鱼晚餐时产生混淆。
你还可以了解更多关于生活在瓦卡托比周围珊瑚礁海底沙子和碎石区域的其他生物的信息 这里 – 瓦卡托比的沙居者.
的水域 Wakatobi 是视觉误导的大师。双斑信号虾虎鱼经常被发现在珊瑚礁沙质海床中寻找食物。然而，匆匆一瞥可能并不会发现它们的存在，因为它们两侧的一对独特斑点营造出大眼睛的错觉，也许属于觅食的甲壳类动物。因此这种鱼有另一个名字：蟹眼虾虎鱼。这种视觉错觉可以让潜在的捕食者在追逐鱼晚餐时产生混淆。
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沃尔特·斯特恩斯 (Walt Stearns) 是《水肺潜水员》杂志北美版的编辑，从事潜水行业 30 多年。作为潜水媒体中最多产的摄影记者之一，沃尔特的文章和图像出现在各种国内和国际潜水、水上运动和旅游杂志中。
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内容丰富又有趣，谢谢！