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与 Meridian Adventure Dive 一起潜入拉贾安帕特群岛

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与 Meridian Adventure Dive 一起潜入拉贾安帕特群岛

潜水拉贾安帕特 – 利用我们的独家特价优惠省钱！

我们根据您的日程安排量身定制了灵活的潜水套餐，让您探索拉贾安帕特的水下奇观。无论是短暂度假还是长时间探险，您都可以享受没有固定到达或离开日期的潜水乐趣。在充满活力的珊瑚礁中漂流，按照自己的节奏探索多样的海洋生物。

潜水套餐：

6 晚 / 7 天 + 10 次潜水 = 每人共享 2098 美元 包含 1 晚免费住宿

7 晚 / 8 天 + 12 次潜水 = 每人共享 2273 美元 包括 1 晚住宿和 2 次免费潜水

8 晚 / 9 天 + 14 次潜水 = 每人共享 2449 美元 包括 1 晚住宿和 4 次免费潜水

9 晚 / 10 天 + 16 次潜水 = 每人共享 2693 美元 包括 2 晚住宿和 2 次免费潜水

10 晚 / 11 天 + 18 次潜水 = 每人共享 3112 美元 包括 2 晚住宿和 4 次免费潜水

包含的内容：

  • 价格仅基于住宿加早餐 (B&B)
  • 客房设施包括电视、保险箱、吹风机、洗发水、护发素、沐浴露、毛巾和浴袍
  • 24小时空调、热水及每日客房清洁服务
  • 房间内和度假村各处均有饮用水
  • 水肺潜水装备（面罩、脚蹼、呼吸管、潜水衣、BCD、调节器、配重、气瓶）
  • 往返所有潜水地点的交通
  • 所有潜水均提供沙滩巾、茶、咖啡、新鲜水果和饮用水

排除：

  • 接送服务（索龙和瓦塞）：约 每人$ 55
  • 拉贾安帕海洋公园许可证： 每人 1,000,000 印尼盾 （度假村现金支付）
  • 餐饮（午餐和晚餐）——8 人或以上的团体可提供半膳/全膳
  • 酒精和非酒精饮料
  • 潜水电脑和手电筒
  • 航班、旅行和潜水保险

留下联系方式

联系电话：+62 951 317 6120

什么是应用程序：+62 822 4854 0774

电子邮箱： reservations@meridianadventuresdive.com  

Website: https://raja.meridianadventuredive.com/?utm_source=specials&utm_medium=november&utm_id=scubadivermag

页脚 2024 年 XNUMX 月
截图

附带条款与条规 :

请参考 MADSPECIAL2025 预订时即可享受这些专属优惠。
预订期: 01年2024月31日至2024年XNUMX月XNUMX日
旅行期间：01 年 2024 月 31 日至 2025 年 XNUMX 月 XNUMX 日
价格以美元列出，并包含适用税费。

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
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潜水失败后如何重返水中？#AskMark #scuba

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本周播客中，菲律宾的专业潜水导游陷入困境，因为有人举报一些导游收受报酬在珊瑚上刻名字，当局因此将悬赏金额翻了四倍，以征集有关罪犯的信息。LL cool J 最近告诉《卫报》，深蓝之海中的机械鲨鱼差点淹死他。一位前海军潜水员决定成为第一个仰卧横渡英吉利海峡的人。 https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

本周播客中，菲律宾的专业潜水导游陷入困境，因为有人举报一些导游收受报酬在珊瑚上刻名字，当局因此将悬赏金额翻了四倍，以征集有关罪犯的信息。LL cool J 最近告诉《卫报》，深蓝之海中的机械鲨鱼差点淹死他。一位前海军潜水员决定成为第一个仰卧横渡英吉利海峡的人。



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