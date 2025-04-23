潜水道因节

潜水道因节和水下摄影大赛

自2021年创办以来，短短几年间，Dive Dauin 水下摄影节已成为菲律宾最富有、规模最大的国际认可水下微距和广角摄影比赛，奖金总额超过10,000万美元，奖品丰厚。比赛每年六月在东内格罗斯岛举行。东内格罗斯岛是世界级的水下胜地，拥有无数种类的裸鳃类动物、虾、螃蟹、海马、鬼管鱼以及散布在黑色沙滩上的珊瑚礁中种类繁多的其他小型生物。此外，还有大型巨型动物和珊瑚。

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海岸线沿岸设立了海洋保护区，以保护珊瑚礁和海草床。这些保护区是海龟重要的觅食地，也是栖息于此水域的其他珍稀生物的家园，其中栖息着已知的29种躄鱼中的33种（BBC《地球脉动2》第二集躄鱼特辑在艾维梅斯潜水员度假酒店礁拍摄，该礁被称为Población 1 Dauin North海洋保护区，已受保护超过40年）。潜水操作严格执行，如果摄影师的照片出现人为操控或动物应激的迹象，评委将取消其参赛资格。

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对于那些渴望广角视角或观赏更大海洋生物的人来说，阿波岛（Apo Island）这个小岛距离道因（Dauin）海岸仅35分钟船程（5公里），自1982年以来就被指定为海洋保护区（MPA）。1982年，一位在该地区长大的海洋科学家安吉尔·阿尔卡拉博士（Dr Angel Alcala）说服了那些略带怀疑的当地人，建立保护区将有利于周围的渔业。他的理论是，成年鱼会从保护区溢出到周边地区，而保护区则为鱼类提供了逃生、成熟和产卵的庇护所。

在保护区内产卵的鱼类会产下幼体，这些幼体会被洋流带到珊瑚礁的其他群落。这是菲律宾海洋保护的一个真正成功案例，也是菲律宾历史最悠久的连续海洋保护区。它帮助将“Dive Daiun”潜水节打造成了微距摄影和广角摄影的天堂！

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这个小岛在塑造整个国家的海洋保护工作中发挥了至关重要的作用。这里建立的以社区为基础的保护区的成功，启发了菲律宾乃至全球类似项目的开展。其直接结果是，菲律宾目前拥有超过1,500个小型海洋保护区，这些保护区是由当地社区发起的，他们希望效仿阿波岛的成功。海洋保护区的成功实施直接导致了潜水旅游业的蓬勃发展，菲律宾现在也一直被评为全球第一大潜水目的地。

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道因潜水节（原名 Dive 7）比赛强烈传达了以社区为基础的可持续环保理念。当地居民、当地潜水商店、旅游部门、当地地方政府和潜水度假村携手合作，组织海岸和水下的清洁活动，为活动增添了独特的视角。就连奖杯也采用回收和升级改造材料制成。

潜水运营商非常重视竞争，并努力帮助客户“赢得”某个类别的奖项，成为摄影师的首选度假胜地。他们会竭尽所能，在不破坏生态系统的情况下，帮助客户赢得胜利！没有人比他们更认真地对待这一点 银礁度假村该机构在活动前会举办多场由知名获奖水下摄影师主持的工作坊，并拥有世界一流的水下摄影设施，使其成为专业摄影师活动的首选举办地。

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潜水向导也接受过摄影师的培训，学习如何发现完美的拍摄对象，从最小的生物到完美的广角镜头或动物行为镜头。接受过这项专业培训的潜水向导被称为“观察员”，他们对自己的工作非常认真，严守着“最稀有生物”的秘密位置，只与客户分享，因此在活动开始前选择预订哪个度假村至关重要。

当然，最好的观察员在比赛开始前就已经被预订了。或者， 艾维梅斯潜水度假村 为新手和专业人士提供经济实惠的潜水套餐，无论是新手还是专业人士，都能享受潜水的乐趣。套餐价格实惠，不会超出您的预算，并聘请经过专业培训的“小动物观察员”，竭尽所能帮助客户获胜。竞争已经蔓延到“小动物观察员”身上，每个人都在争先恐后地争取成为最佳，并让自己的客户/度假村获胜！

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无论您是专业的水下摄影师、新手，还是经验尚浅的新手，道因潜水节都能满足您的需求，每年都有丰厚的奖品等着您赢取；加上“世界级潜水”的体验，道因潜水节绝对是您潜水日程中的必选活动。（更多信息，请参阅澳大利亚和新西兰版《潜水员》杂志第73期）