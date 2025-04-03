3 次史诗般的探险，超越平凡

2025：与 Dancing Wind 船宿一起体验非凡潜水体验的一年

潜水爱好者、冒险家、水下探险家！您准备好抛弃人迹罕至的道路，一头扎进印度尼西亚隐藏的水下宝藏的中心了吗？在 Dancing Wind Liveaboard，我们正在制定 2025 年的行程，它不是关于勾选方框，而是关于点燃您对深海的热情。我们将超越熟悉的地方，超越拉贾安帕特（尽管我们仍然喜欢它！），进入哈马黑拉岛、天堂鸟湾和特里顿湾的领域。

3 次史诗般的探险，超越平凡 6

七月：鲸鲨和森德拉瓦西湾的原始秘密

想象一下在鲸鲨的天然游乐场中与温柔的巨人一起滑行。这正是您今年 7 月在天堂鸟湾将体验到的。我们提供两种独特的旅程：

马诺瓦里至比亚克： 潜入天堂鸟之岛的海洋奇观中心，在充满活力的比亚克镇结束您的冒险之旅。（8 年 18 月 2025 日至 XNUMX 日）

潜入天堂鸟之岛的海洋奇观中心，在充满活力的比亚克镇结束您的冒险之旅。（8 年 18 月 2025 日至 XNUMX 日） 比亚克 至 马诺夸里： 反向体验魔力，从全新的视角探索同样令人惊叹的景点。（21 年 31 月 2025 日至 XNUMX 日）

机场：马诺夸里 (MKW) 和比亚克 (BIK)

对于那些寻求与各种海洋生物进行真正互动的人来说，天堂鸟岛是一个令人惊叹的天堂。这个令人惊叹的地区拥有充满活力的珊瑚礁，为各种色彩缤纷的鱼类提供了庇护，创造了一个水下万花筒。在这些自然奇观中，鲸鲨在清澈碧绿的海水中优雅地滑行，吸引了来自世界各地的潜水员和浮潜者。独特的生态系统还包括各种其他野生动物，如蝠鲼和海龟，使天堂鸟岛成为自然爱好者和冒险爱好者必去的目的地。

3 次史诗般的探险，超越平凡 7

八月： 哈马黑拉 王冠：奇迹的交叉点

八月将有一场激动人心的探险之旅，这次航行将带您游览印度尼西亚一些最多样化的潜水地点。我们将从索龙出发前往比通，旅程包括：

米苏尔岛千变万化的珊瑚礁。

哈马黑拉岛保留了其原始的自然之美。

举世闻名的伦贝海峡淤泥潜水。

索龙机场 (SOQ) 和/或美娜多比通机场 (BTJ)

对于那些想反向体验这一切的人，我们提供从比通到索龙的往返行程。这次穿越是真正的探险家的梦想，有机会目睹印度尼西亚水下世界的多样性。

3 次史诗般的探险，超越平凡 8

十二月：特里顿湾的隐秘珍宝：献给真正的潜水爱好者

现在，对于那些已经见识过一切并渴望体验更高层次的潜水冒险的人来说，十二月将带来 Triton Bay。在这里，我们真正进入了非凡的境界。我们将进行两次连续的旅行：

索龙 至 凯马纳： 探索南部地区 米索尔 并深入探索 Triton Bay 的原始美景。

探索南部地区 米索尔 并深入探索 Triton Bay 的原始美景。 凯马纳至索龙： 从一个新的角度再次体验这些令人难以置信的景点。

特里顿湾是一片水下瑰宝的宝藏：

软珊瑚花园，色彩缤纷。

经常会遇到鲸鲨。

“行走的鲨鱼”肩章鲨鱼。

其他地方未发现的特有物种。

原始珊瑚礁尚未受到大众旅游的影响。

这是专为鉴赏家、为追求稀有、独特、难忘体验的潜水员而设的潜水体验。

3 次史诗般的探险，超越平凡 9

舞动之风：您难忘冒险的家园

At 舞动风号船宿，我们不仅要带您前往令人难以置信的潜水地点；我们还要创造一种体验。我们的船只专为舒适和冒险而设计：

宽敞舒适的客舱。

专用潜水甲板，配备无缝潜水设备。

一支充满热情且经验丰富的团队。

美食餐饮，为您的冒险提供能量。

可使用氮氧混合气以延长底部时间。

专用摄像设施，用于捕捉那些神奇的时刻。

大型阴凉日光浴平台。

“潜入一次难忘的冒险，每一刻都是一次探索之旅，也是与迷人的水下世界建立有意义的联系的机会。我们灵活的客舱安排可满足那些想要经济实惠而又奢华体验的人们的需求。从我们令人兴奋的三人共享客舱选项中进行选择，旨在提供令人难以置信的价值，同时邀请您探索并创造海浪下的永恒回忆！”

3 次史诗般的探险，超越平凡 10

准备好超越平凡吗？

2025 年是您与 Dancing Wind Liveaboard 一起探索印度尼西亚隐藏奇迹的一年。名额有限，这些独特的行程很快就会满员。不要错过参与真正非凡之旅的机会。

PS 如果您厌倦了同样的老旧的潜水目的地，如果您渴望冒险和探索，那么“舞动的风”就是您通往水下世界最隐秘的宝藏的门票。”