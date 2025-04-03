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3 次史诗般的探险，超越平凡

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3 次史诗般的探险，超越平凡

2025：与 Dancing Wind 船宿一起体验非凡潜水体验的一年

潜水爱好者、冒险家、水下探险家！您准备好抛弃人迹罕至的道路，一头扎进印度尼西亚隐藏的水下宝藏的中心了吗？在 Dancing Wind Liveaboard，我们正在制定 2025 年的行程，它不是关于勾选方框，而是关于点燃您对深海的热情。我们将超越熟悉的地方，超越拉贾安帕特（尽管我们仍然喜欢它！），进入哈马黑拉岛、天堂鸟湾和特里顿湾的领域。

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七月：鲸鲨和森德拉瓦西湾的原始秘密

想象一下在鲸鲨的天然游乐场中与温柔的巨人一起滑行。这正是您今年 7 月在天堂鸟湾将体验到的。我们提供两种独特的旅程：

  • 马诺瓦里至比亚克： 潜入天堂鸟之岛的海洋奇观中心，在充满活力的比亚克镇结束您的冒险之旅。（8 年 18 月 2025 日至 XNUMX 日）
  • 比亚克 至 马诺夸里： 反向体验魔力，从全新的视角探索同样令人惊叹的景点。（21 年 31 月 2025 日至 XNUMX 日）

机场：马诺夸里 (MKW) 和比亚克 (BIK)

对于那些寻求与各种海洋生物进行真正互动的人来说，天堂鸟岛是一个令人惊叹的天堂。这个令人惊叹的地区拥有充满活力的珊瑚礁，为各种色彩缤纷的鱼类提供了庇护，创造了一个水下万花筒。在这些自然奇观中，鲸鲨在清澈碧绿的海水中优雅地滑行，吸引了来自世界各地的潜水员和浮潜者。独特的生态系统还包括各种其他野生动物，如蝠鲼和海龟，使天堂鸟岛成为自然爱好者和冒险爱好者必去的目的地。

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八月： 哈马黑拉 王冠：奇迹的交叉点

八月将有一场激动人心的探险之旅，这次航行将带您游览印度尼西亚一些最多样化的潜水地点。我们将从索龙出发前往比通，旅程包括：

  • 米苏尔岛千变万化的珊瑚礁。
  • 哈马黑拉岛保留了其原始的自然之美。
  • 举世闻名的伦贝海峡淤泥潜水。

索龙机场 (SOQ) 和/或美娜多比通机场 (BTJ)

对于那些想反向体验这一切的人，我们提供从比通到索龙的往返行程。这次穿越是真正的探险家的梦想，有机会目睹印度尼西亚水下世界的多样性。

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十二月：特里顿湾的隐秘珍宝：献给真正的潜水爱好者

现在，对于那些已经见识过一切并渴望体验更高层次的潜水冒险的人来说，十二月将带来 Triton Bay。在这里，我们真正进入了非凡的境界。我们将进行两次连续的旅行：

  • 索龙 至 凯马纳： 探索南部地区 米索尔 并深入探索 Triton Bay 的原始美景。
  • 凯马纳至索龙： 从一个新的角度再次体验这些令人难以置信的景点。

特里顿湾是一片水下瑰宝的宝藏：

  • 软珊瑚花园，色彩缤纷。
  • 经常会遇到鲸鲨。
  • “行走的鲨鱼”肩章鲨鱼。
  • 其他地方未发现的特有物种。
  • 原始珊瑚礁尚未受到大众旅游的影响。

这是专为鉴赏家、为追求稀有、独特、难忘体验的潜水员而设的潜水体验。

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舞动之风：您难忘冒险的家园

At 舞动风号船宿，我们不仅要带您前往令人难以置信的潜水地点；我们还要创造一种体验。我们的船只专为舒适和冒险而设计：

  • 宽敞舒适的客舱。
  • 专用潜水甲板，配备无缝潜水设备。
  • 一支充满热情且经验丰富的团队。
  • 美食餐饮，为您的冒险提供能量。
  • 可使用氮氧混合气以延长底部时间。
  • 专用摄像设施，用于捕捉那些神奇的时刻。
  • 大型阴凉日光浴平台。

“潜入一次难忘的冒险，每一刻都是一次探索之旅，也是与迷人的水下世界建立有意义的联系的机会。我们灵活的客舱安排可满足那些想要经济实惠而又奢华体验的人们的需求。从我们令人兴奋的三人共享客舱选项中进行选择，旨在提供令人难以置信的价值，同时邀请您探索并创造海浪下的永恒回忆！”

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准备好超越平凡吗？

2025 年是您与 Dancing Wind Liveaboard 一起探索印度尼西亚隐藏奇迹的一年。名额有限，这些独特的行程很快就会满员。不要错过参与真正非凡之旅的机会。

PS 如果您厌倦了同样的老旧的潜水目的地，如果您渴望冒险和探索，那么“舞动的风”就是您通往水下世界最隐秘的宝藏的门票。”

最新动态 水肺潜水员杂志的播客片段
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@timpell49 #AskMark Mark 很棒的视频，我喜欢你的内容，我最近对我的气瓶进行了水力测试，它充满了空气，在使用前你可以将空气保留在气瓶中多长时间。此外，潜水店可以排出空气并填充氮氧混合气吗？ #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

@timpell49
#AskMark Mark 很棒的视频，喜欢你的内容，我最近对我的气瓶进行了水力测试，它充满了空气，在使用前你可以将空气保留在气瓶中多长时间。此外，潜水店可以排出空气并填充氮氧混合气吗？
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气瓶中的空气可以保存多长时间？#AskMark #scubadiving

带链接的潜水展完整列表：https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18 月 26 日至 1 日：Boot Düsseldorf（国际游艇展） 2 月 21 日至 23 日：Duikvaker 21 月 23 日至 1 日：欧洲潜水展（EUDI） 2 月 15 日至 16 日：马来西亚潜水度假旅行 (DRT) 展 28 月 30 日至 4 日：GO 潜水展（英国潜水展） 6 月 22 日至 25 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚 31 月 1 日至 13 日：地中海潜水展 15 月 6 日至 7 日：亚洲潜水博览会 (ADEX) 17 月 19 日至 11 日：泰国潜水博览会 (TDEX) 14 月 00 日至 00 月 01 日：Scuba Show 35 月 02 日至 35 日：马来西亚国际潜水博览会 (MIDE) 03 月 15 日至 04 日： GO Diving ANZ 秀 23 月 05 日至 04 日：潜水讲座 06 月 24 日至 07 日：DEMA 秀 #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear -------------------------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。 06:07 介绍 34:08 Scuba.com 广告 21:08 Duikvaker 51:09 EUDI 36:10 DRT 06:11 GO Diving Show UK 09:11 ADEX OZTek 58:XNUMX Mediterranean XNUMX:XNUMX ADEX XNUMX:XNUMX TDEX XNUMX:XNUMX Scuba Show XNUMX:XNUMX MIDE XNUMX:XNUMX GO Diving ANZ XNUMX:XNUMX 潜水讲座 XNUMX:XNUMX DEMA

完整潜水节目列表及链接：
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞尔多夫国际游艇展
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：欧洲潜水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：马来西亚潜水度假旅游 (DRT) 展会
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO 潜水展（英国潜水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潜水表演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亚洲潜水博览会（ADEX）
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰国潜水博览会 (TDEX)
31 月 1 日至 XNUMX 月 XNUMX 日：水肺表演
13 月 15 日至 XNUMX 日：马来西亚国际潜水博览会（MIDE）
6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ 秀
17 月 19 日至 XNUMX 日：潜水讲座
11 月 14 日至 XNUMX 日：DEMA 展会

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本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。
00：00简介
01:35 Scuba.com 广告
02:35 杜伊瓦克
03:15 欧盟
04:23 德班时间
05:04 GO 潜水秀英国站
06:24 ADEX OZTek
07:06 地中海
07:34 阿德克斯
08:21 TDEX
08:51 水肺表演
09:36 中
10:06 GO 潜水 澳新
11:09 潜水讲座
11:58 德马

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43OTNDNTk0OUNGMDA1MUNG

2025 年即将举行的潜水表演 #scubadiving #diveshow

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