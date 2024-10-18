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荆棘冠海星

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荆棘冠海星

好消息——荆棘冠海星

我们从拉贾安帕特令人惊叹的 Mioskon 潜水点获得了一些令人兴奋的消息。经过数月对棘冠海星 (COTS) 种群的监测，我们的共同努力似乎取得了成效。我们在 33 月的一次专门的清除潜水中从该地区提取了 XNUMX 只棘冠海星。XNUMX 月下旬，当我们再次访问该地点时，只发现了两只！数量大幅下降表明情况得到了很好的控制。

为何棘冠海星令人担忧？

COTS 是珊瑚礁生态系统的自然组成部分，但当它们的数量激增时，就会造成严重破坏。这些海星以珊瑚虫为食，大量珊瑚虫会导致珊瑚大量受损，进而导致珊瑚礁退化。营养物污染和海洋温度上升等因素可能会引发 COTS 爆发，这些因素会影响珊瑚的健康，使珊瑚更容易受到这些贪婪捕食者的攻击。

米奥斯孔以其色彩缤纷的珊瑚和令人惊叹的鱼群而闻名，一直是保护工作的重点。今年 33 月，我们注意到该地点的 COTS 数量有所增加，因此我们迅速采取行动。我们组织了清除工作，以减轻进一步的珊瑚损害并防止全面爆发。在这次行动中，我们总共清除了 XNUMX 只海星。

在我们 9 月份的潜水中，只发现了两只海星，这是一个令人欣慰的迹象，表明所采取的措施正在发挥作用。持续的监测、负责任的潜水实践以及维护健康的珊瑚礁系统都有助于稳定局势。虽然我们仍保持警惕，但海星数量的急剧减少表明疫情目前已得到控制。

尽管目前的情况看起来很有希望，但我们知道生态系统是脆弱和动态的。我们将继续监测 COTS 人口 米奥斯康 以及拉贾安帕特周围的其他潜水地点。我们的团队随时准备在必要时迅速采取行动，以保护珊瑚礁的健康。

关于 Meridian Adventure Dive Resort：Meridian Adventure Dive 位于印度尼西亚风景秀丽的拉贾安帕特，是一家 PADI 五星级生态度假村。请访问我们的网站： 子午线探险潜水

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本周播客中，菲律宾的专业潜水导游陷入困境，因为有人举报一些导游收受报酬在珊瑚上刻名字，当局因此将悬赏金额翻了四倍，以征集有关罪犯的信息。LL cool J 最近告诉《卫报》，深蓝之海中的机械鲨鱼差点淹死他。一位前海军潜水员决定成为第一个仰卧横渡英吉利海峡的人。



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