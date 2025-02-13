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泥浆潜水热点 Dauin 的众多生物

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泥浆潜水热点 Dauin 的众多生物

淤泥潜水是道因岛的一项主要产业，这里拥有数个海洋保护区和一系列充满神奇生物的潜水地点。

克里斯·海姆（Chris Hiem，Sea Explorer 菲律宾公司首席执行官）于 1986 年在道因建立了第一个潜水度假村，并开始在海岸线上推广多样化的海洋生物。

宏观之后很快 摄影 珍稀物种的爱好者和爱好者，例如躄鱼、华丽乌贼、裸鳃类、海马等，从世界各地来到这里发现这些奇异的生物并拍摄获奖的微距照片。DAUIN 现在以其多样性而闻名，拥有世界上 29 种躄鱼中的 33 种。

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泥浆潜水热点 Dauin 5 的众多生物

道因黑色火山海岸有 20 多个潜水点。所有潜水点都距离 AivyMaes 潜水度假村非常近。

从北到南，我可以描述所有美妙的潜水点，例如 Mainit、San Miguel（南北）、Talisay、Sahara Point、Bonets Corner、Dauin Sanctuary（南北）、Ginama Point、Bahura 和金字塔，但值得特别提及的是 Masaplod（南北）。

这个特殊的潜水地点提供了最多样化的生物种类之一，有很多物种可供观赏，包括海马，几种躄鱼（我的最爱之一），奇异章鱼，拟态章鱼和蓝环章鱼；简而言之，这是一个非凡的地方。

该地区另一个最壮观的潜水地点是 AviyMaes Divers Resort House 礁石，它就在度假村前面，可以作为非常方便的岸潜。Dauin Nth 礁石/汽车残骸潜水是《地球脉动 2》第 2 集蛙鱼特辑的拍摄地，其中两条大型 Commerson 蛙鱼彼此靠近。

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泥浆潜水热点 Dauin 6 的众多生物

阿波岛

不过，道因岛并不仅仅只有淤泥潜水。从道因岛海岸乘船只需 30 分钟即可到达阿波岛。该岛自 1982 年以来就被指定为海洋保护区 (MPA)。这要归功于海洋科学家安吉尔·阿尔卡拉博士的努力。  

他在该地区长大，说服了有些持怀疑态度的当地人，建立保护区将有利于周围的渔业，从而建立了菲律宾第一个海洋保护区。道因很快效仿，维萨亚斯群岛的许多其他目的地也效仿，创造了如今世界级的微距天堂和广角潜水目的地。

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泥浆潜水热点 Dauin 7 的众多生物

对于那些热爱雄伟多彩的珊瑚礁、充满软珊瑚、栖息着海龟和不同种类的远洋生物的人来说，距离道因约 12 公里的阿波岛是必去之地。这是一个标志性的潜水点，也是菲律宾最著名的潜水点之一，经常被评为世界顶级潜水点。

阿波岛周围健康的珊瑚礁拥有超过 400 种已记录的珊瑚物种 - 也就是说，世界上 65% 的珊瑚都集中在一个地方！这个岛屿有几个潜水点，可根据当天的水流进行潜水，例如著名的 Rock Point - 东和西、Mamsa Point、Cogon Baluarte、Chapel Point、Coconut Point、Cars and Tires Point 等。

AivyMaes Divers Resort 提供一日游，乘坐传统的当地船只，船上配有舒适的座椅和浴室。您将在岛上享受 3 次潜水。包括早餐、午餐和饮料，您将在下午 4 点左右返回度假村，从而结束完美的一天，留下充满水下图像的回忆。

除了阿波岛以外，潜水中心还应要求组织夜间潜水和黑水潜水。

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泥浆潜水热点 Dauin 8 的众多生物

顶峰探险

但这里不仅有潜水活动。您还可以参观老教堂、市场、卡萨罗罗瀑布、登山、游览黑沙滩和道因南部的桑博安吉塔和锡亚顿的白沙滩，此外，您还可以在阿波的各个不同地点浮潜。

在道因周围散步非常有趣，您可以在 Lokal Resto、Anahaw、Soga 和 Frontemare 等餐厅和酒吧享用美味佳肴，还可以在道因海滩上享用精致的意大利比萨饼店。如果您有时间，我还建议您参观杜马格特，看看它的海滨和市场，在那里可以品尝到当地捕获的美味海鲜。

简而言之，我强烈推荐这个容易到达的潜水目的地。如果你想要“随心所欲”的休闲氛围，我强烈建议你住在  艾维梅斯潜水度假村 住宿范围包括豪华空调私人浴室、原住民风格海滩小屋或宿舍风格原住民小屋，适合全家人、旅行情侣或单人旅行者，不会超出您的预算。如需定制个人体验，从欢迎到告别，请发送电子邮件至 aivymaesdivers@gmail.com .

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带链接的潜水展完整列表：https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18 月 26 日至 1 日：Boot Düsseldorf（国际游艇展） 2 月 21 日至 23 日：Duikvaker 21 月 23 日至 1 日：欧洲潜水展（EUDI） 2 月 15 日至 16 日：马来西亚潜水度假旅行 (DRT) 展 28 月 30 日至 4 日：GO 潜水展（英国潜水展） 6 月 22 日至 25 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚 31 月 1 日至 13 日：地中海潜水展 15 月 6 日至 7 日：亚洲潜水博览会 (ADEX) 17 月 19 日至 11 日：泰国潜水博览会 (TDEX) 14 月 00 日至 00 月 01 日：Scuba Show 35 月 02 日至 35 日：马来西亚国际潜水博览会 (MIDE) 03 月 15 日至 04 日： GO Diving ANZ 秀 23 月 05 日至 04 日：潜水讲座 06 月 24 日至 07 日：DEMA 秀 #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear -------------------------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。 06:07 介绍 34:08 Scuba.com 广告 21:08 Duikvaker 51:09 EUDI 36:10 DRT 06:11 GO Diving Show UK 09:11 ADEX OZTek 58:XNUMX Mediterranean XNUMX:XNUMX ADEX XNUMX:XNUMX TDEX XNUMX:XNUMX Scuba Show XNUMX:XNUMX MIDE XNUMX:XNUMX GO Diving ANZ XNUMX:XNUMX 潜水讲座 XNUMX:XNUMX DEMA

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18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞尔多夫国际游艇展
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：欧洲潜水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：马来西亚潜水度假旅游 (DRT) 展会
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO 潜水展（英国潜水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潜水表演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亚洲潜水博览会（ADEX）
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00：00简介
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2025 年即将举行的潜水表演 #scubadiving #diveshow

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美国潜水员巴林顿·斯科特创造了一项经过核实的吉尼斯世界纪录，以最快的速度潜水穿越七大洲。卡塔赫纳市议会表示，在 37 月 18 日一名 XNUMX 岁的女性潜水员在西班牙南部的 Cueva del Agua（水洞）系统死亡后，该市正准备收紧对该系统的访问。而一名水下栖息地建造者刚刚延长了最长潜水时间的纪录。

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