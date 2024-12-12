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庆祝我们荣获 2025 年水肺潜水读者选择奖

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安东尼的钥匙

表彰餐饮、潜水等领域的卓越成就！

在罗阿坦岛的安东尼钥匙度假村，我们的故事始终是和谐融合的故事——郁郁葱葱的绿色山坡与波光粼粼的加勒比海相遇，来自世界各地的客人可以在一个非凡的环境中发现宁静与冒险。 

我们很高兴与大家分享 《水肺潜水》杂志 2025 年读者选择奖 认可了我们致力于提供卓越、自然的体验，共授予我们 13 个奖项。最值得注意的是，我们在“餐厅品质”类别中获得了第一名，证明了我们致力于确保您在住宿期间的每个方面都能满足您的身心需求。

无与伦比的美食体验

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我们的现场用餐体验始终致力于凸显加勒比风味的精髓——新鲜、充满活力且负责任地采购。除了在“餐厅品质”类别中名列第一之外，这些奖项还认可了我们不断努力改进和提升我们的烹饪产品。从高处 点菜 经历在 吴哥海鲜烧烤 您可以在泳池边享用清爽的热带饮料和鸡尾酒，或者 弗兰吉帕尼酒吧及酒廊，我们致力于为您提供让您在入住期间每一刻都感到愉悦的餐点。

潜水的卓越传统

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安东尼礁度假村地理位置优越，毗邻世界第二大堡礁——中美洲堡礁，这是我们的特色。50 多年来，潜水员和浮潜者来到这里探索繁茂的珊瑚花园、热带鱼和无与伦比的水下探险。 

我们的 潜水作业， 定制潜水船和知识渊博的潜水员大大确保了我们读者选择奖的荣誉。无论您是经验丰富的潜水员还是刚刚开始潜水 进入水下探索，您可以相信，您将找到支持性指导、顶级设施和令人难忘的海洋邂逅。

住宿环境优美

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我们的 山坡和海滨平房 体现了度假村致力于将舒适与可持续发展相结合的承诺。这些别致的避风港静静地坐落在海岸线上或栖息在绿色树冠之上，提供了舒缓的环境。 

这些酒店的设计旨在帮助您与所爱之人、自己和大自然重新建立联系，同时享受在“房间质量”和“员工质量”等类别中获得高分的便利和精致服务。

每位旅行者的冒险之旅

除了潜水、浮潜和餐饮外，安东尼钥匙度假村还提供一系列 活动 适合家庭、情侣和独自探险者。划皮划艇穿越碧绿的海水、在海滩上骑马、探索我们的私人岛屿体验以及我们令人难忘的海豚活动只是让您沉浸在这里的自然世界中的几种方式。 

这些产品——根据您的兴趣精心定制，并由一支敬业、友好的团队提供支持——凸显了我们在多个 《水肺潜水》杂志 2025 年读者选择奖 类别。

感谢我们的客人

尽管这些奖项令人欣慰，但我们最大的荣幸还是欢迎您走进我们的大门。每一份认可都提醒我们，安东尼钥匙度假村的核心在于我们与客人建立的关系以及他们带回家的回忆。 

您的反馈指导着我们的发展，激励我们提升我们的体验，同时忠于我们的核心价值观，即环境责任和轻松、以自然为中心的精神。

有了您的持续支持，我们期待继续发扬这一卓越传统。欢迎您再次光临——无论是品尝加勒比最新鲜的风味，探索新的水下天堂，还是在热带绿色树冠下的私人小屋中放松身心。我们将随时为您带来另一次备受赞誉的体验。

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
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01:20 潜水网
02:20 穿线凸轮带
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