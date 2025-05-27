阿波岛和道因岛潜水

与 AivyMaes Divers Resort 一起潜水

如果你梦想着充满活力的珊瑚花园、在清澈的海水中游弋的海龟以及世界级的淤泥潜水，那么这里就是你的最佳选择 阿波岛 和道因是菲律宾最受欢迎的潜水胜地。这些位于东内格罗斯省海岸的潜水胜地一直被评为世界十大潜水胜地，保证让您拥有难忘的水下探险体验——而体验它的最佳方式莫过于 艾维梅斯潜水员 位于 道因海滩从 Dauin 乘船 5 公里即可到达 阿波岛，并因其健康的珊瑚礁和卓越的海洋生物多样性而受到全球认可。

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作为道因岛的中心，AivyMaes Divers 正在为海洋保护和真正可持续的旅游业树立新的标杆。

我们的使命是通过教育、赋权和合作，保护菲律宾充满活力的海洋生态系统。感谢 ISC 首席执行官巴里·科尔曼已捐赠五份全额奖学金，帮助当地才华横溢的年轻人成为海洋旅游业的领军人物。该项目旨在培养当地贫困青年/年轻人——不仅要成为专业的潜水大师/海洋生物观察专家和教练，还要成为致力于保护海洋、造福子孙后代的公民科学家。

我们与道因市政府紧密合作，甄选贫困青年男女，并为他们提供在潜水行业蓬勃发展所需的技能和知识。这些人反过来也成为导师和榜样，激励其他拥有相似背景的人们拥抱和保护他们独特的海洋环境，同时打造一份高回报的职业。

“当地人培训当地人” —这是我们可持续生态旅游的模式，而且它有效。

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阿波岛自 1982 年起被指定为海洋保护区 (MPA)，它是社区主导保护的成功典范——这要感谢先驱海洋生物学家 安吉尔·阿尔卡拉博士，被誉为“海洋保护区之父”。在该地区长大的安吉尔·阿尔卡拉博士说服了有些持怀疑态度的当地人，建立保护区将有利于周围的渔业。

他的理论是，成年鱼会从保护区溢出到周边区域，保护区在那里充当鱼类逃生、发育和产卵的庇护所。在保护区产卵的鱼会产下幼鱼，这些幼鱼会被洋流带到珊瑚礁的其他群落。这是菲律宾一个真正的海洋保护成功案例，也是菲律宾历史最悠久的连续海洋保护区，将这个小岛变成了微距照片和广角镜头的天堂！

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这个小岛在塑造整个国家的海洋保护工作中发挥了重要作用。事实上，这里建立的以社区为基础的保护区的成功，启发了菲律宾乃至全球类似的项目。其直接结果是，目前菲律宾有超过1,500个小型海洋保护区，这些保护区是由当地社区发起的，他们希望效仿阿波岛的成功。海洋保护区的成功实施直接导致了潜水旅游业的蓬勃发展，菲律宾现在也一直被评为全球第一大潜水目的地。

最佳阿波型潜水地点：教堂岬 一次惊险刺激的壁潜，珊瑚形态优美，还能经常看到海龟、成群的鲹鱼，偶尔还能看到梭鱼。这里软硬珊瑚繁茂，还有裸鳃类动物和礁鱼。 科贡角-这里以强劲的水流而闻名，是一次激动人心的放流潜水。您可以看到鲹鱼、鲷鱼和梭鱼等大型鱼群，以及茂盛的珊瑚花园，有时还能看到远洋鱼群游过。非常适合中高级潜水员。

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岩点东和岩点西 – 缓坡潜水，拥有丰富的微距生物，包括蝎子鱼、躄鱼和各种裸鳃类动物。软珊瑚扇和海葵点缀着海底。缓坡非常适合摄影师，是观赏海龟和色彩斑斓的珊瑚鱼的理想场所。 避难所-这里是海洋保护区的一部分，拥有岛上最原始的珊瑚。海洋生物种类丰富：海龟、鳞鲀、鹦嘴鱼。为了保护珊瑚礁，部分区域限制进入；有时仅允许浮潜。

探索 Dauin 的魔力 ，世界闻名的垃圾潜水：道因海洋保护区

距离杜马格特仅一小段车程， 道因——过去40多年来，通过在海岸线上建立一系列海洋保护区（MPA），扩大了海洋保护工作。这些MPA不仅振兴了当地渔业，还促进了生态旅游的发展。MPA的收费用于资助管理并执行禁捕规定。反过来，潜水员们也通过从事他们热爱的事情——潜水——来支持可持续旅游业。

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与许多仅关注珊瑚礁的保护区不同，道因的海洋保护区还涵盖海草床和沙砾坡——这些绝佳的淤泥潜水栖息地使道因跻身全球潜水地图之列。道因以其黑沙坡而闻名，在这里有机会邂逅各种珍稀奇异的海洋生物：拟态章鱼、艳丽乌贼、躄鱼、海马、幽灵海龙，以及种类繁多的裸鳃类、虾和螃蟹。这些多样化的生态系统也是海龟和其他海洋巨型动物的重要觅食地。

Dauin 自豪地宣称自己拥有 29 种已知躄鱼中的 33 种——这一特点在 BBC 地球脉动 III第二集聚焦该地区丰富的生物多样性。沿着海岸，潜水员会带领专业的“生物狩猎”活动，由经验丰富的观察员指导，他们拥有敏锐的洞察力，即使是最小、最难以捉摸的水下生物也能找到，这使得道因成为水下摄影师和微距潜水爱好者的必游之地。

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道因最受欢迎的潜水地点：全部位于 AivyMaes Divers Resort House 礁石区，方便步行前往岸边潜水

位于 道因的 艾维梅斯潜水中心 (AivyMaes Divers) 位于海滨，提供便捷的直达（步入式）潜水服务，可前往道因 (Dauin) 举世闻名的淤泥潜水点，包括其著名的环礁——艾维梅斯环礁 (AivyMaes House Reef)，它位于道因北部海洋保护区 (Población 1 Dauin North marine Sanctuary)，已受保护超过 40 年。这里栖息着众多珍稀的微距生物，是水下摄影师的天堂，也是海洋生物爱好者的微距天堂和广角天堂。

道因北与南 – 岸潜 / 淤泥潜水 深度：5-25米倾斜的黑色沙滩，散布着碎片和人工建筑，吸引着各种生物，如躄鱼、海龙、裸鳃类动物、海马， 章鱼 （包括 mimic 和 wonderpus）非常适合微距 摄影 和夜间潜水。

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马萨普洛德保护区 – 充满活力的珊瑚礁，偶尔可以看到海龟 珊瑚礁/海洋保护区 深度：5-30米——珊瑚礁生机勃勃，珊瑚覆盖良好，鱼类成群结队。有梭鱼、鲷鱼、海龟和海鳗。能见度极佳，适合微距和广角拍摄。

卡斯尔与银发庵 – 深度范围： 24-28米的汽车残骸遗址充满了各种大型生物和珊瑚鱼，包括狮子鱼、海鳗、蓝点黄貂鱼、躄鱼、鬼海龙、海蛾、瓷蟹、丑角鬼海龙、鳄鱼鱼、皇帝神仙鱼、裸鳃类动物和拳击虾。沉船本身通常被色彩斑斓的珊瑚、海绵动物和海扇覆盖，为寻找……提供了绝佳的机会。 水下摄影.

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无论您是经验丰富的潜水员还是渴望探索海底世界的新手，道因都能为您提供无与伦比的潜水机会。 艾维梅斯潜水员 我们提供卓越的服务、专业的指导以及对海洋保护的共同承诺。选择在我们的度假村潜水，您不仅开启了一次难忘的冒险，也为子孙后代保护海洋的事业贡献了力量。我们经验丰富的潜水大师和教练都是训练有素的海洋生物观察员，确保客人享受丰富多彩且环保的潜水体验。