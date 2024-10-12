菲律宾的安坦纳里乌斯躄鱼之都

道因 (Dauin) 和三宝安吉塔 (Zamboangita)、东内格罗斯 (Negros Oriental)、菲律宾的触角躄鱼之都！

触角虫物种信号！

诱饵的魅力。这种迷人的生物一直深受潜水员的喜爱，其魅力远不止其面无表情和标志性的哈欠。

这种鱼为水下摄影爱好者和经验丰富的潜水员所熟知，对于大多数人来说，这种鱼似乎是虚构的，而对于其他人来说，则是梦幻般的发现。

躄鱼利用胸鳍下方的开口，以类似喷气式的推进力在珊瑚礁中游动。如果它们不像笨拙的气球那样四处游动，它们还可以利用胸鳍和腹鳍散步。

菲律宾的 Antennarius 躄鱼之都 2

照片来源：Analynne Sison（观察员培训师兼 Silver Reef Dive Resort 首席执行官）。

东内格罗斯省的道因和三宝颜塔拥有种类繁多的躄鱼物种，栖息于其海岸线和相邻的阿波岛。我们的海域记录了 12 种深受潜水员追捧的躄鱼物种，其中至少有 13 种分布于菲律宾中部地区维萨亚斯群岛。

最近，Silver Reef 潜水度假村首席执行官兼观察员培训师与 Daniel Geary（一位被称为“躄鱼博士”的海洋生物学家，他研究躄鱼已有 10 年之久）一起，在菲律宾内格罗斯岛的潜水之都道因的邻镇桑博安吉塔记录了一条毛茸茸的躄鱼。经过大量研究，人们相信，这是东内格罗斯省首次记录到这种物种的目击事件。

多名潜水向导证实 2010 年可能会发现这种鱼，但没有照片支持这一说法。网上几乎所有的照片（包括地点）都来自印度尼西亚，没有一张来自菲律宾（正确识别），因此这可能是该国首次（如果不是最早）记录到的发现。这确实是 Randall Gunn 的一次史诗般的发现，他是一名技术潜水员，搬到了 Dauin，他的珊瑚礁是这对亮黄色、芒果状的躄鱼的家园。我们的一位当地艺术家 Alma Zosan 将不得不修改她的《维萨亚斯群岛的躄鱼》海报，以包括第 13 种躄鱼。

东内格罗斯省道因和桑博安吉塔的躄鱼季节通常从二月开始，一直持续到八月左右，但大自然有自己的路线，所以这只是一个平均值。有些躄鱼出现得早一些，而有些则出现得晚一些，停留的时间更长，这意味着有些躄鱼会一直停留在那里，等待那些知道它们藏身之处的人或参加躄鱼博士安排的专业课程的人来寻找。

最近，丹尼尔·吉尔里 (Daniel Geary)，“躄鱼博士”拜访了我们，他和我们一起潜水拍摄了这些毛茸茸的躄鱼，并谈论了躄鱼，特别是他最喜欢发现什么以及哪些行为令他最难忘。

“说到躄鱼，我有几个非常难忘的发现。我有史以来最好的发现可能无人能及，那就是 2016 年。我去印度尼西亚安汶旅行，因为有人向我透露，有人证实曾目击过迷幻躄鱼。我很幸运，在第二次潜水时就看到了两条这样的鱼。

2022 年，在菲律宾马拉帕斯卡岛又发现了一个令人难以置信的物种。我最喜欢的当地导游带我和另外两名导游来到他的一个秘密区域，我们发现了一条大理石口躄鱼……还有鱼卵！这些仍在发育的鱼卵几乎已经完全成型，是成年鱼卵的完美复制品。

说实话，我最喜欢的发现之一是这对毛茸茸的躄鱼。我在道因住了将近 10 年，却从未见过。这两条躄鱼恰好是在我访问的两周期间发现的，时机恰到好处。

我见过很多躄鱼的行为，但其中有一些非常突出。我从未见过躄鱼同类相食，尽管我见过有人尝试过。我最喜欢的行为是两条小丑/疣躄鱼交配。我能够看到它们调情、游上来、交配，并看着卵筏漂走。几秒钟后，第二条雄性躄鱼从岩石上跑过来，不幸的是来不及了。

我总是喜欢看到雄性躄鱼试图向雌性调情。雄性躄鱼喜欢弹起所有的鳍，并摇晃身体，这是一种尴尬的躄鱼舞蹈。我不知道它们为什么这样做，但看起来很有趣。

躄鱼捕食是一种罕见的景象，但也是一种享受。我见过躄鱼吃各种各样的猎物，从黄蜂鱼到龙鱼再到红雀鱼。我最喜欢的捕食场景是在 Dauin 拍摄 BBC 的《地球脉动》时，我们目睹了一条小丑/疣躄鱼吞食一条小狮子鱼，连刺带肉都吃掉了。”

银礁潜水度假村

银礁 提供由专业摄影师提供的代客摄影师服务，这些摄影师对摄影器材及其在潜水前和潜水期间的使用非常了解。目标是一起浮出水面，有时使用水下推进器作为摄影师面对水流和其他挑战的“随叫随到”的出租车服务。

艾维梅斯潜水度假村

艾维梅斯潜水度假村 位于道因海滩中心，地理位置独特，步行即可到达道因三个最佳潜水地点，这些地点一直位列世界十大淤泥潜水地点之列。我们经过专业培训的观察员将帮助您找到完美的微距或广角镜头。从阿波岛乘船仅需 35 分钟即可到达，我们提供世界一流的潜水体验。

海上探险者

成立于1989年 海上探险者 是维萨亚斯群岛的先锋潜水中心。我们提供世界一流的潜水体验，包括华丽的乌贼、拟态章鱼、安汶鲉鱼和马拉帕斯卡岛的神秘长尾鲨。探索道因和西帕莱，观赏更多令人惊叹的海洋生物。我们经验丰富的菲律宾潜水长将确保您的潜水体验令人难忘。探索菲律宾——微笑潜水。

蔚蓝潜水度假村

特 Azure 潜水度假村 愿景是提供世界一流的服务，并最终在潜水行业取得卓越成就。Azure 是菲律宾精神的精髓——温暖如其私人海滩诱人的蓝色海水；优雅如微风中摇曳的棕榈叶。度假村是 Dauin 致力于实现梦想潜水的目的地的活生生的证明。