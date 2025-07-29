保护沙巴海洋和珊瑚礁的旅行者指南

你是否像世界上的许多人一样，开始在笔记本电脑上搜索要去的地方，为国际旅行恢复正常而感到欣慰，梦想着终于可以进行多年前开始计划的旅行？你是否在 Google 中输入海岛度假、潜水地点和海洋生物等字词，或者在 Instagram 上使用主题标签 #beach、#ocean 和 #nature 进行搜索？

如果是，别忘了将这个标签添加到您的列表中：沙巴。沙巴拥有 4,500 公里长的海岸线（包括岛屿和泻湖），拥有许多原始海滩和迷人的水下生物。但作为受气候变化普遍影响的全球公民，您需要问自己——我保证这是我们的最后一个问题——我的旅行计划如何影响海洋？然后，您就必须做出选择。

随着海洋日的临近，我们敦促您在制定去哪里和做什么的计划时，要深入了解。做一个负责任的旅行者。了解那些生活与海洋资源紧密相连的社区。了解为什么对他们的餐桌食物方式做出严厉的判断无助于提供保护我们珍贵的海洋生物的解决方案，然后找出真正有效的方法。伸出援手，保护我们丰富的海洋生物多样性和沙巴文化的非物质方面，同时勾选您必看的海洋物种和海洋动物清单中的项目。

以下是一个可以帮助您入门的简短列表。

恢复大砗磲，恢复珊瑚礁

如果你不打算远离沙巴首府，那么参观东姑阿都拉曼公园将是一个绝佳的机会，让你体验一下这里的风情。TARP 是一组岛屿，散布在哥打京那巴鲁大陆附近的水域，其中最大的加雅岛是 MERC，它是 海洋生态研究中心。作为屡获殊荣的环境教育场所，中心的游客可以参加为时一小时的导览游，或与海洋生物学家一起度过一整天，亲自了解大砗磲的生产和恢复，并了解它们对我们的珊瑚礁的生态意义。

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大砗磲在过滤海水方面发挥着巨大作用，有助于防止藻类过度繁殖。 拍照 来源：MERC

注册成为生态潜水员

虽然前往美人鱼岛的路途有点遥远（从哥打京那巴鲁开车一个半小时，然后乘船一个小时），但其纯净的碧绿海水和令人惊叹的自然美景绝对值得一游。岛上旅游业蓬勃发展，虽然这为当地居民创造了更多收入机会，但将旅游、保护和社区发展相结合的举措的必要性也变得非常明显。马来西亚珊瑚礁检查 美人鱼岛的项目 旨在通过能力建设和技能培训来改善社区生计，通过废物管理改善他们的福祉，并提高人们对保护珊瑚礁的好处的认识。

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经过认证的生态潜水员接受了珊瑚礁检查调查的培训，该调查每年进行一次，以监测包括美人鱼岛在内的珊瑚礁的健康状况。 拍照 图片来源：马来西亚珊瑚礁检查中心

支持女性在产品多样化方面的努力

在世界许多地方，女性在管理自然资源方面发挥着关键作用，沙巴的岛屿社区也是如此。只要看看北部的敦穆斯塔法公园多用途海洋保护区，就会发现一群女性齐心协力，共同努力解决 拉努，一家利用废弃食用油生产肥皂的注册实体。这些妇女不仅补充了主要收入来源，从而减少了对鱼类收入的依赖，还将部分利润用于社区开展的保护活动。

同样，在沙巴东南海岸的小镇仙本那，被称为沙巴潜水天堂的门户，奥玛达尔妇女协会 (WAPO) 的成员努力提高收入保障，同时促进环保意识和保护。该协会于 2012 年在马来西亚世界自然基金会的支持下注册成立，至今，成员们仍在积极 生产和推广手工艺品恢复了使用露兜树叶编织的传统，并探索新的设计和产品以扩大其手工艺品供应。WAPO 还设有一个专门的单位，负责巡逻奥玛达尔岛的海滩，以阻止海龟偷猎活动。

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LA'NU 企业家朱莉安娜正在剪柠檬草，这是制作肥皂的一种原料。 拍照 来源：Norcy BeautyLab

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这是奥玛达尔 (Omadal) 妇女编织的带有 Pinamak（对虾）图案的垫子。 拍照 来源：Roziah Jalalid/WAPO

接触并支持社区主导的举措

马布尔岛距离举世闻名的西巴丹岛仅 20 分钟路程，是一个潜水胜地，吸引了众多对稀有和独特的大型生物感兴趣的国际和本地潜水员。不幸的是，大量游客被吸引到其海岸和水域，给该岛带来了生态压力，因此必须提高该岛对不断增长的资源需求和气候变化的适应能力。认识到这一点， 绿色仙本那 旨在为青年和当地社区提供一个平台，让他们参与一系列环境保护活动。志愿者们积极修复珊瑚，通过培训提升领导能力，学习电影制作艺术来分享他们的社区故事，并寻求解决马布岛水资源短缺问题的方法等等！

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马布尔岛青年制作的短片《气候故事》的首映在当地清真寺举行，超过 100 名岛民参加了此次活动。 拍照 图片来源：绿色仙本那

恢复仙本那附近的珊瑚礁

距仙本那东北约 30 公里处是邦邦岛，是 热带研究与保护中心或 TRACC，一个致力于保护海龟和修复受损珊瑚礁的组织。TRACC 运行的项目从两周到四个多月不等，包括创建人工珊瑚礁以恢复生态功能、进行科学研究和调查以全面了解海洋环境、清除棘冠海星以使受损珊瑚礁生存和生长等活动。如果您热衷于积极修复珊瑚礁，并且您还不是认证潜水员，TRACC 提供 PADI 课程来帮助您入门，那么这是一个绝佳的项目。

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为恢复珊瑚形态而设计的人工鱼礁在邦邦岛附近的海域蓬勃发展。 拍照 图片来源：Robin Philippo/TRACC Borneo

参观海洋保护区

最后，但并非最不重要的是苏古德群岛海洋保护区，位于沙巴东海岸，包括兰卡扬岛、比利安岛和特加皮尔岛。SIMCA 由私人管理 珊瑚礁守护者，其最终目标是平衡旅游和保护的需求。专门的团队监测海龟筑巢活动，在游客中宣传海龟保护意识，并进行珊瑚礁调查以监测珊瑚礁的健康状况。此外，实施捕鱼限制使鱼类种群在保护区内外都能繁衍生息。

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SIMCA 的游客可以通过领养鸟巢来支持“珊瑚礁守护者”的保护工作。

拍照 图片来源：Achier Chung/Reef Guardian

您可能还有兴趣知道，靠近 SIMCA 的是海龟岛公园，这是一座于 1977 年公布的海洋公园。Selingan 岛是组成公园的三个岛屿之一，游客可以有幸每天看到海龟筑巢，并有机会参与他们的海龟领养计划。

一切尽在您的掌控之中。任何行动都不算微不足道。任何努力都值得赞赏。借用一句古老的谚语，除了您的足迹，我们邀请您对我们的珊瑚礁产生积极影响。不，我们并不是建议您踩踏我们的珊瑚！

沙巴见。

作者：罗宾·菲利普